Amazon Games anuncia March of Giants, su nuevo juego

    Aunque su aproximación a la industria de los videojuegos no ha sido la mejor, Amazon y sus estudios no se dan por vencidos con este medio de entretenimiento. De esta forma, el día de hoy se dio a conocer March of Giants, un nuevo MOBA, el cual ya está disponible para su prueba de alfa cerrada, algo en lo que México podrá participar.

    Por medio de un comunicado oficial, Amazon Games anunció que su división de Montreal ya está trabajando en March of Giants, un nuevo MOBA de Guerra 4v4 gratuito para PC que se encuentra en desarrollo temprano. Si este concepto te interesara, te dará gusto saber que entre el 2 y 10 de septiembre del 2025 se llevarán a cabo una serie de pruebas de alfa cerrada en México, Estados Unidos y Canadá, y ya puedes solicitar tu acceso por medio de Steam aquí. 

    ¿Qué es March of Giants?

    March of Giants es el primer juego de Amazon Games Montreal, un estudio conformado por desarrolladores con experiencia en los juegos PvP. El equipo está a cargo de Xavier Marquis, como director creativo, y cuenta con muchos miembros clave del equipo detrás de Rainbow Six Siege. Esto fue lo que comentó Marquis respecto al juego:

    “March of Giants representa nuestra visión de llevar la escala épica de la guerra al género MOBA. Queríamos crear algo que capturara la profundidad estratégica de los MOBA tradicionales al tiempo que introducía mecánicas innovadoras que permiten a los jugadores comandar ejércitos masivos y desplegar estructuras tácticas en el campo de batalla. Este ha sido un proyecto apasionante para nuestro equipo durante años, y estamos encantados de finalmente compartirlo con los jugadores”.

    Por su parte, Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Games, agregó:

    “Xavier y el equipo de Montreal tienen una visión increíble para March of Giants, y creemos en su capacidad para aportar una nueva perspectiva al género MOBA. La pasión y la experiencia del equipo en la creación de juegos competitivos innovadores son evidentes en lo que han construido hasta ahora. Estamos emocionados de comenzar a recopilar los comentarios de los jugadores durante esta fase alfa cerrada, lo que será crucial para dar forma al futuro del juego".

    La alfa de March of Giants

    La alfa cerrada se centrará en recopilar los comentarios de los jugadores y probar los elementos centrales del juego y la estabilidad técnica, mientras el equipo de desarrollo continúa refinando la experiencia antes de expandirse a pruebas a gran escala. Esta primera prueba está limitada a jugadores de PC y estará disponible exclusivamente en inglés, con más regiones y pruebas planificadas para el futuro.

    Durante la alfa cerrada, los jugadores tendrán acceso a una lista de 15 Gigantes, cada uno con habilidades únicas que recompensan el juego táctico. Los jugadores pueden seleccionar entre 10 Gigantes inicialmente, y el resto se desbloqueará a medida que avancen en la experiencia de juego.

    Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento, pero March of Giants eventualmente estará disponible en PC, y todos los interesados pueden registrarse para las pruebas aquí. En temas relacionados, las grabaciones de la serie de Mass Effect han comenzado. De igual forma, este es el primer vistazo al nuevo spin-off de The Boys.

    Vía: Comunicado oficial 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
