Las grabaciones de la serie de Mass Effect comenzarán pronto

Pronto empezarán a grabar las escenas

En caso de que algunos no lo recuerden, hace un tiempo se confirmó una serie de Mass Effect, franquicia espacial muy querida que está esperando su regreso, ya que el nuevo título sigue en desarrollo y así la expectativa por el mismo es enorme. Por esta razón, la producción de la adaptación está avanzando de manera constante, y ahora, ya se cuándo podrían estar arrancando las grabaciones de tan grande evento para televisión.

Tras el éxito de la serie Fallout, Amazon ya tiene fecha para iniciar a trabajar en la serie mencionada. De acuerdo con los medios, el rodaje comenzará a finales de 2026 con miras a un estreno en Prime Video, aunque aún no está claro si se tratará de una adaptación fiel de la trilogía de BioWare o de una reinterpretación de su universo.

El proyecto cuenta con un equipo destacado. Entre los responsables figuran Karim Zreik, productor ejecutivo de Jessica Jones; Mike Gamble, director de la saga en BioWare; y Ari Arad, exproductor de Marvel Studios. Además, Daniel Casey (Fast & Furious 9) se suma como guionista, mientras que Doug Jung (Star Trek Beyond, Mindhunter) será el showrunner encargado de dar forma a la narrativa.

¿Será la adaptación de un juego?

La primera sinopsis describe una trama muy cercana a la del primer juego, donde el Comandante Shepard enfrenta al espectro renegado Saren y a los Segadores, una amenaza de aniquilación para toda la galaxia. El argumento incluye la reunión de un diverso grupo de aliados a bordo de la Normandía, lo que apunta a que Amazon estaría considerando una adaptación directa del inicio de la trilogía.

Sin embargo, la idea ha generado debate entre los fans, quienes señalan que trasladar la historia de Mass Effect a la pantalla conlleva un reto enorme. Al tratarse de una franquicia en la que las decisiones del jugador son cruciales, cualquier adaptación tendría que establecer un canon definitivo para Shepard y su historia, dejando de lado múltiples rutas narrativas que han definido la experiencia original de los videojuegos.

Por ahora, falta tiempo para ver materializado este nuevo programa.

Vía: IGN

Nota del autor: Muchas compañías están apostando por estas adaptaciones. Los fans deberán esperar al resultado.



