    Las grabaciones de la serie de Mass Effect comenzarán pronto

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS26/08/2025 7:43 p. m.

    Pronto empezarán a grabar las escenas

    En caso de que algunos no lo recuerden, hace un tiempo se confirmó una serie de Mass Effect, franquicia espacial muy querida que está esperando su regreso, ya que el nuevo título sigue en desarrollo y así la expectativa por el mismo es enorme. Por esta razón, la producción de la adaptación está avanzando de manera constante, y ahora, ya se cuándo podrían estar arrancando las grabaciones de tan grande evento para televisión.

    Tras el éxito de la serie Fallout, Amazon ya tiene fecha para iniciar a trabajar en la serie mencionada. De acuerdo con los medios, el rodaje comenzará a finales de 2026 con miras a un estreno en Prime Video, aunque aún no está claro si se tratará de una adaptación fiel de la trilogía de BioWare o de una reinterpretación de su universo.

    El proyecto cuenta con un equipo destacado. Entre los responsables figuran Karim Zreik, productor ejecutivo de Jessica Jones; Mike Gamble, director de la saga en BioWare; y Ari Arad, exproductor de Marvel Studios. Además, Daniel Casey (Fast & Furious 9) se suma como guionista, mientras que Doug Jung (Star Trek Beyond, Mindhunter) será el showrunner encargado de dar forma a la narrativa.

    ¿Será la adaptación de un juego?

    La primera sinopsis describe una trama muy cercana a la del primer juego, donde el Comandante Shepard enfrenta al espectro renegado Saren y a los Segadores, una amenaza de aniquilación para toda la galaxia. El argumento incluye la reunión de un diverso grupo de aliados a bordo de la Normandía, lo que apunta a que Amazon estaría considerando una adaptación directa del inicio de la trilogía.

    Sin embargo, la idea ha generado debate entre los fans, quienes señalan que trasladar la historia de Mass Effect a la pantalla conlleva un reto enorme. Al tratarse de una franquicia en la que las decisiones del jugador son cruciales, cualquier adaptación tendría que establecer un canon definitivo para Shepard y su historia, dejando de lado múltiples rutas narrativas que han definido la experiencia original de los videojuegos.

    Por ahora, falta tiempo para ver materializado este nuevo programa.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Muchas compañías están apostando por estas adaptaciones. Los fans deberán esperar al resultado.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix