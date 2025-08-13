    BioWare quería lanzar una trilogía remasterizada de Dragon Age

    13/08/2025 7:43 p. m.
    El año pasado EA terminó muy confusa por un movimiento que no esperaba, y eso fue el rechazo a Dragon Age: The Veilguard, nuevo título de la franquicia que cumplió lo prometido, traer de vuelta esa saga medieval con combates impactantes e historia relevante. Con esto en mente, quedó claro que los juegos pasados son los único que respeta la audiencia, y estos podrían haber regresado hace algún tiempo.

    Para muchos, una reedición con gráficos actualizados, controles pulidos y mejoras de calidad de vida sería la oportunidad perfecta para regresar a la región de Thedas. El éxito de Mass Effect Legendary Edition parecía indicar que un proyecto similar podría conquistar tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

    Ese escenario estuvo más cerca de lo que parece. Mark Darrah, veterano de la franquicia, reveló en una entrevista con MrMattyPlays que BioWare presentó a Electronic Arts varias propuestas para una trilogía remasterizada de Dragon Age: Origins, Dragon Age II y Dragon Age Inquisition, incluso bajo el nombre tentativo de The Champions’s Trilogy. Pese al potencial, el publisher rechazó la idea en repetidas ocasiones.

    Según Darrah, el equipo consideró diferentes caminos, desde un simple remaster hasta un remake completo de Origins. Sin embargo, la complejidad técnica jugó en contra: apenas unas 20 personas dentro de BioWare conocen el motor Eclipse, base de las primeras entregas, lo que haría del proyecto un trabajo extenso y costoso. Ante este panorama, EA no mostró interés en financiarlo.

    El sueño de redescubrir la saga en una edición definitiva tendrá que esperar. La trilogía Dragon Age no solo es parte esencial de la historia de BioWare, sino también un referente del RPG occidental de la última década. Por ahora, los seguidores deberán conformarse con el recuerdo de sus aventuras  y esperar que, algún día, la serie reciba la actualización que muchos consideran merecida. Sin embargo, con el recibimiento del juego más nuevo, ese sueño será difícil de alcanzar.

    Vía: 3DJ

    Nota del autor: La verdad hubiera sido un paso positivo a seguir. Sin embargo, habrá que esperar a ver cuál será su futuro.

