Al creador de Dead Space le gustaría hacer un juego de Alien

Le gustaría aportar ideas a la franquicia

Ya pasó mucho tiempo desde que vimos la última entrega numerada de la franquicia Dead Space, misma que si bien tuvo su remake en el 2023, no ha logrado posicionarse de nuevo en las tendencias, por lo que EA decidió dejarla de lado hasta estos últimos años. Sin embargo, hay quienes todavía le tienen cariño a la franquicia, hablamos claramente de alguien que le dio forma en primer lugar.

Glen Schofield, el también creador de The Callisto Protocol, confesó que estaría dispuesto a desarrollar un videojuego inspirado en la franquicia Alien. Sin embargo, dejó en claro que solo lo haría si pudiera mantener control total sobre la dirección creativa del proyecto, una condición que considera innegociable para asegurar la calidad de su trabajo.

En una entrevista, Schofield explicó que incluso ha diseñado más de un centenar de criaturas inspiradas en el universo de Alien, creadas como ejercicio personal en los últimos años. El desarrollador aseguró que, de contar con libertad absoluta, podría dar un 130% en la creación de un título que capture el horror cósmico característico de la saga iniciada por Ridley Scott en 1979.

Pese a este entusiasmo, ha reconocido que la realidad de la industria actual complica sus planes. Tras las dificultades financieras de The Callisto Protocol, el creativo admitió que probablemente no volverá a dirigir un videojuego en el corto plazo, enfocándose en otros proyectos personales como el arte y la escritura. Esto hace que su hipotético juego de la saga del cine sea más un deseo que una posibilidad cercana.

Mientras tanto, la franquicia se encuentra en plena revitalización. Entre los proyectos confirmados destacan la película Alien: Romulus, la serie Alien: Earth y el próximo título Rogue Incursion, que se lanzará el 30 de septiembre. Además, se trabaja en una esperada secuela de Isolation, lo que refuerza la vigencia de una saga que sigue marcando pauta en el terror y la ciencia ficción.

Nota del autor: Sería genial tener un juego de Alien por parte de este desarrollador. Así sentiríamos verdadero terror por estos personajes