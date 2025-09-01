007 First Light! tendrá su propio State of Play esta semana

Después de su espectacular trabajo con la serie de Hitman, IO Interactive actualmente está a cargo de 007 First Light!, el esperado título que nos dará la oportunidad de vivir una nueva aventura de James Bond. Para todos aquellos que no pueden esperar para conocer más sobre esta entrega, se ha confirmado que esta semana se llevará a cabo un State of Play enfocado por completo a 007 First Light!

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el 3 de septiembre, a las 11:00 AM (hora del Pacífico), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un State of Play enfocado por completo en 007 First Light! La presentación tendrá una duración aproximada de 30 minutos, en donde los desarrolladores en IO Interactive nos mostrarán más sobre este esperado juego de acción y sigilo, y podrás disfrutar del evento por medio de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

James Bond está de regreso

En el State of Play, podremos ver la primera misión de James Bond como parte del MI6, por lo que seguramente se darán a conocer muchos detalles sobre el gameplay y la historia de 007 First Light! Considerando que este título llegará en algún punto del 2026, no se descarta la posibilidad de que en este evento se dé a conocer la fecha de lanzamiento de este juego.

Por el momento, solo nos queda esperar al próximo 3 de septiembre a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México) para disfrutar del State of Play de 007 First Light!, y descubrir qué es lo que IO Interactive tiene para nosotros. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este sería el siguiente actor de James Bond.

Nota del Autor:

Considerando que estamos hablando de IO Interactive, queda claro que el siguiente juego de James Bond será especial. Lo interesante será ver qué tan diferente o similar es 007 First Light! a los más recientes juegos de Hitman. Sin duda alguna, este es uno de mis juegos más esperados del 2026.

Vía: PlayStation blog