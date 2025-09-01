    007 First Light! tendrá su propio State of Play esta semana

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/09/2025 8:59 a. m.

    Después de su espectacular trabajo con la serie de Hitman, IO Interactive actualmente está a cargo de 007 First Light!, el esperado título que nos dará la oportunidad de vivir una nueva aventura de James Bond. Para todos aquellos que no pueden esperar para conocer más sobre esta entrega, se ha confirmado que esta semana se llevará a cabo un State of Play enfocado por completo a 007 First Light!

    Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el 3 de septiembre, a las 11:00 AM (hora del Pacífico), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un State of Play enfocado por completo en 007 First Light! La presentación tendrá una duración aproximada de 30 minutos, en donde los desarrolladores en IO Interactive nos mostrarán más sobre este esperado juego de acción y sigilo, y podrás disfrutar del evento por medio de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

    James Bond está de regreso

    En el State of Play, podremos ver la primera misión de James Bond como parte del MI6, por lo que seguramente se darán a conocer muchos detalles sobre el gameplay y la historia de 007 First Light! Considerando que este título llegará en algún punto del 2026, no se descarta la posibilidad de que en este evento se dé a conocer la fecha de lanzamiento de este juego.

    Por el momento, solo nos queda esperar al próximo 3 de septiembre a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México) para disfrutar del State of Play de 007 First Light!, y descubrir qué es lo que IO Interactive tiene para nosotros. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este sería el siguiente actor de James Bond.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando que estamos hablando de IO Interactive, queda claro que el siguiente juego de James Bond será especial. Lo interesante será ver qué tan diferente o similar es 007 First Light! a los más recientes juegos de Hitman. Sin duda alguna, este es uno de mis juegos más esperados del 2026.

    Vía: PlayStation blog 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix