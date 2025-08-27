¡Ya vimos en acción al esperado skate. de EA!

Quizá algunos no lo tengan en el radar, pero este año regresa una franquicia querida de deportes llamada skate., la cual se hizo popular desde hace algunos años y que sorprendió por el anuncio de que Full Circle está creando el revival con muchos de los desarrolladores de los originales. Y ahora, que la fecha de lanzamiento ya está confirmada, les podemos comentar que tenemos información de primera mano del juego, y que así se preparen de cara a su llegada.

El mundo es tu patio de juegos

Algo que se nos contó primero fue que skate. es un título que será muy fiel a los lanzamientos anteriores, solo que con las innovaciones con las que se cuentan en la actualidad, incluyendo la experiencia total en línea encaminada hacia el free-to-play, así es, el juego no será de costo completo. Y es que se sumaron las micro transacciones, pero estas no te benefician para ganar ni nada parecido, sino que es solo para las skins y demás accesorios.

El sitio lleva por nombre San Vansterdam, en el cual los usuarios podrán reunirse a manera de hub principal, pero también tendrá sus respectivas secciones donde patinar será lo esencial, con piruetas bastante locas, choques por todos lados y desafíos que van a exigir lo máximo de cada jugador. Explicaron que al inicio habrá un tutorial completo para no perderse, aunque eso no vasta, siendo necesario memorizar cada comando.

Algo que quedó claro, es que todo tipo de personas son bienvenidas a este mundo inmenso de patinetas, incluso buscan inspirar a algunos para que se sumen al deporte real, dejando claro que ciertas piruetas solo se pueden ejecutar en el videojuego y que no intenten las más arriesgadas en casa. Sin embargo, lo más sencillo como un ollie es la forma ideal de empezar a tomar forma y comprender las físicas.

Realmente no habrá barrera alguna

Otro dato interesante a conocer de skate., es la manera en que se tendrá la interacción entre usuarios, pues no habrá restricciones al momento de convivir, me refiero a que es crossplay, por lo que la gente de consolas podrá patinar al lado de la de PC, sin duda, un elemento que todos los juegos deberían tener de forma obligatoria a día de hoy. No importa si eres Sony fan, Xbox fan o Master Race, podrás jugar con tus amigos.

También contará con los gráficos de última generación, que claramente van a resaltar más si se cuenta con la consola más avanzada como un PS5 Pro o una tarjeta de NVIDIA contemporánea, aunque quienes estén en la pasada generación no se van a quedar fuera de la fiesta. Toda la optimización se debe al modelo más nuevo de Frostbite, motor gráfico que optimiza todo de la manera más cuidada, tanto en gráficos y también rendimiento.

No ha quedado claro si tiene alguna campaña de un solo usuario, pero es algo que no hará falta realmente, ya que contará con muchas temporadas por completar, lo cual se resume a estar al pendiente todo el tiempo de las actualizaciones implementadas por el equipo de desarrollo. Eso sí, es posible que algunos de los eventos sean perdibles, al menos que lleguemos al punto final del juego en unos cinco años, donde las cosas ya empiecen a repetirse.

El usuario deberá tratar de estar al pendiente de las notificaciones hechas por los desarrolladores para llevarse recompensas únicas, ya que se tienen planeadas algunas colaboraciones con marcas aún por conocer. Cualquier cosa puede pasar, incluso crossovers con otros juegos de skate famosos.

Trucos por doquier

Las personas de EA mencionaron que todo tipo de trucos se podrán activar en skate., donde hasta será posible lanzarse de edificios de gran altura para acumular la mejor cantidad de puntos posible, mismos que se podrán comparar en los tableros mundiales y conocer a los mejores. Habrá medios tubos, rieles para montar, obstáculos para saltar y mucho más, así que eso lo hará distinguirse de muchos títulos del mercado.

Por otra parte, se menciona que desde el día uno de lanzamiento aceptarán la retroalimentación de los usuarios, lo cual será de gran ventaja, ya que así los bugs detectados pueden ser reparados, o hasta los trucos más rotos pueden rebajarse para hacer las cosas más justas. La comunidad y desarrolladores trabajarán de la mano para hacer de este juego una mejor experiencia, y claro, esto dará reconocimiento a quienes colaboren constantemente.

Como mencionamos, si quieres pagar por skins ahí estará la opción, pero eso no significa que sea obligatoria, ya que al completar los diferentes desafíos el jugador se puede llevar algo que sea de su preferencia, aunque claramente, deberá pasar por más complicaciones para ganar. Tampoco faltará el chat de voz, mismo que puede crearse en grupos para tener comunicación en todo momento con los amigos y pasar muy bien el rato.

Se menciona también, que aunque es un título masivo, habrá servidores distintos para soportar la demanda de jugadores dispuestos a competir por ser los mejores, así que habrá varios espacios de convivencia en el que caben hasta 150 usuarios simultáneos. Por lo que al salir y volver a entrar podrás encontrar a diferentes personajes, al menos que te pongas de acuerdo con amigos para entrar en una sala en común.

La música también será un elemento clave

Se mencionó que skate. incorporará muchos sonidos urbanos típicos de los juegos de patinaje, por lo que el usuario escuchará de varios géneros, mismos que van desde el rock, el pop, electrónica y más que se sincronicen que el estilo manejado y la acción vista en pantalla. Por ahora no se nombró si hay música licenciada de grupos famosos, pero eventualmente sucederá, así que no será sorpresa escuchar éxitos mundiales al patinar.

Agregan que los sonidos van a ir solo en ascenso, es decir, que cada temporada habrá nuevos temas compuestos por músicos especializados que buscarán crear el ambiente adecuado para los usuarios, entonces sentirse bienvenidos desde el primer minuto en la aventura será inmediato. Eso sí, puede preocupar que no llegue a enganchar del todo, pues en estos casos el gameplay y la música van de la mano.

No está de más comentar, que para moverse del vasto mundo abierto puede parecer complicado, pero en Full Circle ya tienen todo cubierto, pues habrá unas paradas de autobuses que nos llevarán en cuestión de segundos a locaciones específicas del mapa, lo cual se agradece. Y es que habrá todo tipo de parques por explorar y superar, donde algunos de ellos serán desbloqueables según el desempeño.

La experiencia completa está a nada llegar

Lo que acabamos de contarles sobre skate. es solo la punta del iceberg sobre todo lo que nos ofrecerá el juego, ya que tendrá configuraciones extensas, grabación de clips, trucos por desbloquear, cosméticos y más sorpresas que incluso nosotros desconocemos. Pero lo que sí sabemos es su fecha de lanzamiento, la cual está programada para el próximo 16 de septiembre de manera gratuita, ya sea en consolas o PC.







