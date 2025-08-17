Ve las finales de Pokémon World Championships 2025 en vivo

0 COMENTARIOS17/08/2025 8:21 a. m.
El día de hoy se estarán llevando a cabo las finales de Pokémon World Championships 2025 en Anaheim, California. Habrá competencias en los diferentes títulos de la franquicia, mismas que van por TCG, videojuegos, Pokémon Unite y GO!. Donde se conocerán a los campeones de cada división. Además, al final de todo, tendremos la ceremonia de clausura donde posiblemente haya anuncios importantes de cara al futuro de la saga, ya sea con nuevos juegos, cartas y demás novedades.