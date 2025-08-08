    Tráiler de Pac-Man World 2 Re-Pac muestra comparativa con el original

    08/08/2025 11:07 a. m.

    Pac-Man World 2 es uno de los plataformeros más amados por los fans de este género. De esta forma, muchos se emocionaron cuando Bandai Namco reveló que un remake ya está en desarrollo. Ahora, para dejar en claro el avance visual de esta nueva entrega, se ha compartido un tráiler que compara al clásico de 2002 con su versión de 2025.

    Por medio de sus redes sociales, Bandai Namco ha compartido un nuevo tráiler de Pac-Man World 2 Re-Pac, el cual compara el estilo visual de la entrega original con el remake. De esta forma, podemos ver la actualización gráfica que caracteriza a este tipo de trabajos. Si bien el gameplay se mantendrá intacto, en su mayoría, y la estructura será similar, la presentación visual ha sido reconstruida.

    ¿Qué es Pac-Man World 2 Re-Pac?

    Similar a lo que vimos con el previo remake de Pac-Man World, este nuevo trabajo le da nueva vida al clásico plataformero, el cual no solo le dará una oportunidad más a los fans de disfrutar de esta entrega, sino que aquellos que nunca han experimentado esta entrega ahora tendrán la oportunidad de hacerlo con una serie de mejoras de calidad de vida que reflejan los cambios que sufrió el género en los últimos 20 años.

    Te recordamos que Pac-Man World 2 Re-Pac llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el próximo 26 de septiembre del 2025. En temas relacionados, esta es nuestra reseña de Shadow Labyrinth. De igual forma, lanzan un nuevo Atari 2600 de Pac-Man.

    Sebastian Quiroz
