Surgen pistas sobre el lanzamiento de un nuevo Mario en 3D

La presentación de nuevos detalles del juego de DK ha encendido la especulación entre los seguidores de Nintendo, quienes están convencidos de que un nuevo Super Mario en 3D también está en desarrollo para la consola Switch 2. La ausencia de Mario en el lanzamiento de la nueva generación ha llamado la atención, especialmente considerando el historial de la gran N de acompañar sus plataformas con títulos clave del fontanero.

El nuevo Bananza está siendo producido por Kenta Motokura, responsable de Super Mario 3D World y Odyssey, y dirigido por Kazuya Takahashi, una incorporación reciente que ha trabajado previamente en franquicias como Sonic y Final Fantasy. La experiencia de ambos ha generado grandes expectativas, pero también ha llevado a los fans a preguntarse qué está haciendo Yoshiaki Koizumi, figura histórica detrás de casi todos los títulos 3D de Mario.

Koizumi, quien ha dirigido y producido juegos como Galaxy, 3D Land, 3D World y Odyssey, no figura en Bananza, lo que muchos interpretan como una señal de que Nintendo está reservando su participación para un nuevo proyecto de Mario. Su notoria ausencia en el anuncio de Switch 2 y en materiales promocionales ha sido interpretada por los fans como un indicio de que algo grande está en marcha.

Aunque por ahora Nintendo no ha confirmado nada oficialmente, la expectativa crece. Mientras Donkey Kong Bananza se perfila como el próximo gran título de plataformas 3D, la esperanza de ver a Mario regresar con una nueva aventura no hace más que aumentar, alimentada por años de espera desde Odyssey y la promesa de una nueva era con Switch 2.