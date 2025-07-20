Surgen pistas sobre el lanzamiento de un nuevo Mario en 3D

0 COMENTARIOS20/07/2025 4:00 p. m.
Oficialmente Donkey Kong Bananza ha salido al mercado, sorprendiendo a todos los fans que estaban esperando el regreso de la franquicia al entorno 3D, y lo más extraño, es el hecho de que ahora el juego no fue desarrollado por un estudio occidental, sino que regresó a Japón, específicamente con el equipo de Super Mario Odyssey. Este último hecho ha preocupado a los fanáticos del fontanero, después de todo muchos de ellos ya deseaban verlo de nuevo en acción.
Vía; IGN
Nota del autor: Me gustaría saber si van a ponerse en un Mario una vez que ya terminó lo de Bananza o si habrá algún tipo de descanso.