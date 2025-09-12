Super Mario Galaxy y Kirby Air Riders tendrán Amiibo

Como parte de los anuncios por el 40 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo reveló una colección que incluye Super Mario Galaxy y su secuela. Sin embargo, esto no es todo, ya que también confirmaron que dos nuevos Amiibo están en camino. Estas figuras están inspiradas en Mario y Rosalina estarán disponibles el 2 de abril del 2026.

Super Mario Galaxy 1 & 2 out Oct 2nd for Switch, new amiibo announced pic.twitter.com/Cx9jWAEZCU — Wario64 (@Wario64) September 12, 2025

Estos no son todos los Amiibo, puesto que el 20 de noviembre también estarán disponibles dos figuras inspiradas en Kirby Air Riders, en donde los fans tendrán la oportunidad de conseguir a Kirby y Bandana Waddle Dee. Estas piezas de colección también tendrán varias funciones dentro del próximo juego de Masahiro Sakurai.

Vía: Nintendo