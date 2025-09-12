Super Mario Bros. Wonder Tendrá su propia Switch 2 Edition

Nintendo anunció Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition, una versión mejorada del juego lanzado en 2023 que llegará en la primavera de 2026. Esta nueva edición ofrecerá niveles adicionales y mejoras visuales diseñadas para aprovechar el hardware de la próxima consola de la compañía.

Aquí su tráiler:

El anuncio también incluyó la revelación de Meetup in Bellabel Park, un añadido especial en el que los fans podrán probar en exclusiva los nuevos contenidos. Por ahora, no se ha confirmado si quienes ya poseen el título original podrán actualizar a esta versión mediante una cuota reducida.

Vía: Nintendo