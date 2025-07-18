¿Sucker Punch ya trabaja en un nuevo inFAMOUS?

Aunque muchos están más que contentos con el trabajo que Sucker Punch ha logrado con Ghost of Tsushima, y no pueden esperar para el lanzamiento de Ghost of Yōtei, algunos fans se preguntan si algún día veremos el regreso de inFAMOUS. Ahora, gracias a una nueva entrevista, ya tenemos una idea de lo que sucederá con esta serie en un futuro.

Recientemente, Nate Fox, creador de la serie de inFAMOUS y responsable por los dos juegos de Ghost of, fue entrevistado por Game Informer, en donde fue cuestionado ante la posibilidad del regreso de inFAMOUS. Aunque le encantaría que esto se hiciera realidad, por el momento no hay planes. Esto fue lo que comentó:

“Me encantaría trabajar en más inFAMOUS. Me encantaría ver un relanzamiento de la trilogía, pero Sucker Punch se centra en un juego a la vez, y ahora mismo estamos muy enfocados en terminar Ghost of Yōtei”.

La última entrega de la serie fue inFAMOUS Second Son, que llegó al PlayStation 4 en el 2014. Seguido de esto vimos el DLC de inFAMOUS Last Light, el cual recibió una versión física independiente. Fuera de esto, la franquicia se ha mantenido en silencio total. Ni siquiera hay rumores sobre una nueva entrega en planeación.

Considerando que Sucker Punch se enfoca en un proyecto a la vez, existe la posibilidad de que escuchemos más sobre inFAMOUS en un futuro, puesto que Ghost of Yōtei llegará a nuestras manos este mismo año, y el estudio tendrá que comenzar a trabajar en un nuevo proyecto, pero nada descarta la posibilidad de que este equipo trabaje en una nueva entrega de Ghost of, o incluso en una nueva propiedad. En temas relacionados, Sucker Punch habla sobre traer de regreso Sly Cooper e inFAMOUS. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de inFAMOUS Second Son.

Nota del Autor:

Sería interesante ver de regreso a esta serie. Sucker Punch es un gran estudio con ideas muy interesantes, por lo que si esta propiedad tiene una nueva oportunidad, seguramente veremos un increíble mundo abierto con habilidades únicas y una forma especial de recorrer el mundo.

Vía: Game Informer