Se filtran anuncios del próximo Pokémon Presents

    Por 0 COMENTARIOS18/07/2025 1:48 p. m.

    Para quien todavía no lo sepa, la próxima semana se llevará a cabo una nueva edición de Pokémon Presents, en la cual se van a dar las novedades de la franquicia de monstruos de bolsillo; la cual incluye mercancía oficial, sobre los mundiales que se harán en agosto, aplicaciones móviles y claro, los videojuegos. Y si bien no se esperan noticias tan grandes, parece ser que la información ya se empezó a despejar antes de lo que el equipo a cargo tenía previsto.

    A pocos días del esperado evento, empiezan a circular filtraciones sobre algunos de los anuncios que podrían revelarse. Según el conocido filtrador Khu, una de las novedades sería una nueva aplicación orientada al público infantil, aunque no se han dado más detalles sobre su funcionamiento o contenido.

    El evento llega en un momento de alta expectativa tras la revelación de Pokémon Legends: Z-A, título ambientado en Ciudad Luminalia que ha generado curiosidad no solo por su ambientación urbana, sino también por detalles como la posible pronunciación incorrecta del nombre desde su anuncio.

    Aunque por ahora no hay información oficial, muchos fans especulan con que el stream incluirá actualizaciones para juegos existentes como Pokémon Legends: Arceus, además de mejoras de rendimiento específicamente pensadas para Switch 2, como parte del impulso técnico de esa consola.

    También hay esperanzas de ver noticias sobre la segunda temporada de Pokémon Concierge, la serie stop motion de Netflix que ha tenido buena recepción desde su estreno. De confirmarse, marcaría una expansión importante en los contenidos narrativos de la franquicia más allá de los videojuegos tradicionales.

    Recuerda que el 22 de julio a partir de las 7:00 am de México se llevará a cabo.

    Vía: NT

    Nota del autor: Definitivamente lo que menos me interesa es una app. Pero siendo sincero, me duele que Cyndaquil no esté en los iniciales de Z-A.

