Se filtra la trama de la nueva película de Resident Evil

    22/07/2025 10:59 a. m.

    En estos momentos la franquicia de Resident Evil está regresando a los reflectores, ya que hace no mucho se reveló el nuevo juego de la serie principal, mismo que se lanzará a inicios de año y marcará la ruta de salida para Capcom y su importancia en la industria. De igual forma, se espera el regreso a la parte del cine y está saliendo información al respecto, aunque claro, no son datos de los que el público deba fiarse al 100%.

    Una nueva filtración ha revelado detalles sobre la próxima película  dirigida por Zach Cregger. Según el informante Daniel Richtman, la historia seguirá a Bryan, un mensajero que debe entregar un paquete al Hospital General de Raccoon City, pero su trayecto se transforma en pesadilla cuando atropella a una misteriosa mujer y presencia el inicio de un nuevo brote biológico. Las criaturas mutantes con tentáculos y el caos desatado sitúan la cinta en la crisis de Raccoon City, es decir, durante los acontecimientos de Resident Evil 2 y Resident Evil 3.

    La narrativa se distancia de las adaptaciones anteriores al introducir un personaje nuevo como protagonista: Bryan será interpretado por Austin Abrams, conocido por sus papeles en Ciudades de papel, Historias de miedo para contar en la oscuridad y la serie Euphoria. Cregger ha señalado anteriormente que su versión será más “auténtica”, diferenciándose del estilo más exagerado de anteriores películas.

    A pesar de tratarse de un reinicio, el film no deja de lado los elementos clásicos del universo Resident Evil. Se espera que aparezcan personajes icónicos como Jill Valentine, Chris Redfield y Leon S. Kennedy, aunque aún no se han confirmado oficialmente. La ubicación en una Raccoon City intacta antes del bombardeo nuclear indica un fuerte apego al canon de los videojuegos, mientras que las criaturas mutantes que aparecen sugieren un enfoque más grotesco y cercano al survival horror original.

    Esta nueva adaptación llega tras el cierre de la saga cinematográfica de Paul W. S. Anderson, que comenzó en 2002 y concluyó en 2016, con Milla Jovovich como protagonista. Aquellas películas, si bien exitosas, tomaron grandes libertades creativas que dividieron a los fans. Ahora, Cregger apuesta por una reconstrucción más fiel y atmosférica, lo cual podría ser justo lo que necesita Resident Evil en el cine: menos acción genérica y más terror puro.

    La cinta estaría llegando el 18 de septiembre de 2026.

    Vía: Gamerant

    Nota del autor: Solo he visto las dos primeras cintas live action de este universo. La verdad, creo que mi atención va más hacia los juegos.

