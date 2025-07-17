    Se anuncia nueva colaboración entre Pokémon y Razer

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/07/2025 6:05 p. m.

    Como Pokémon es una pregunta millonaria es obvio que las colaboraciones no le van a faltar, ya que tienen con las marcas de ropa, comida, periféricos, helados de sabores, tennis, entre otros que quieren aprovechar que tiene muchos fanáticos en el mundo. Y para que la cartera no tenga descanso, se anunció una nueva mancuerna, que ahora va dirigida para quienes desean darle personalidad a su setup de computadora.

    Una inesperada pero emocionante colaboración llega este septiembre a México: Razer y los monstruos de bolsillo unirán fuerzas para lanzar una línea especial de periféricos gamer que rinde homenaje a los clásicos que marcaron a toda una generación. Tras un exitoso debut en Asia, esta colección ahora cruzará fronteras para llegar a América Latina, Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

    La colección cuenta con diseños protagonizados por Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle, fusionando la nostalgia de los fans con la tecnología de alto rendimiento de Razer. “Más que periféricos, esta colección representa un encuentro entre universos”, declaró la marca, destacando la conexión entre generaciones a través del juego.

    Entre los productos que estarán disponibles se encuentran el teclado mecánico Razer BlackWidow V4 X (4,199 pesos), los audífonos Razer Kraken V4 X con diseño amarillo (2,699 pesos), el mouse gamer Razer Cobra (1,599 pesos) y la alfombrilla Razer Gigantus V2 en tamaño mediano (799 pesos). Todos los dispositivos cuentan con iluminación RGB y acabados especiales con motivos de Pokémon.

    Los productos estarán disponibles en México a partir de septiembre de 2025 a través de distribuidores oficiales como Liverpool, Game Planet, Palacio de Hierro, Mercado Libre y Amazon. Esta edición promete convertirse en un objeto de deseo tanto para gamers como para coleccionistas que crecieron con el fenómeno amarillo.

    Vía: XTK

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Me dan muchas ganas de comprarme el mouse, sobre todo para ya no estar usando pilas.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media