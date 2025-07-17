Se anuncia nueva colaboración entre Pokémon y Razer

Como Pokémon es una pregunta millonaria es obvio que las colaboraciones no le van a faltar, ya que tienen con las marcas de ropa, comida, periféricos, helados de sabores, tennis, entre otros que quieren aprovechar que tiene muchos fanáticos en el mundo. Y para que la cartera no tenga descanso, se anunció una nueva mancuerna, que ahora va dirigida para quienes desean darle personalidad a su setup de computadora.

Una inesperada pero emocionante colaboración llega este septiembre a México: Razer y los monstruos de bolsillo unirán fuerzas para lanzar una línea especial de periféricos gamer que rinde homenaje a los clásicos que marcaron a toda una generación. Tras un exitoso debut en Asia, esta colección ahora cruzará fronteras para llegar a América Latina, Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

La colección cuenta con diseños protagonizados por Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle, fusionando la nostalgia de los fans con la tecnología de alto rendimiento de Razer. “Más que periféricos, esta colección representa un encuentro entre universos”, declaró la marca, destacando la conexión entre generaciones a través del juego.

Entre los productos que estarán disponibles se encuentran el teclado mecánico Razer BlackWidow V4 X (4,199 pesos), los audífonos Razer Kraken V4 X con diseño amarillo (2,699 pesos), el mouse gamer Razer Cobra (1,599 pesos) y la alfombrilla Razer Gigantus V2 en tamaño mediano (799 pesos). Todos los dispositivos cuentan con iluminación RGB y acabados especiales con motivos de Pokémon.

Los productos estarán disponibles en México a partir de septiembre de 2025 a través de distribuidores oficiales como Liverpool, Game Planet, Palacio de Hierro, Mercado Libre y Amazon. Esta edición promete convertirse en un objeto de deseo tanto para gamers como para coleccionistas que crecieron con el fenómeno amarillo.

Vía: XTK

Nota del autor: Me dan muchas ganas de comprarme el mouse, sobre todo para ya no estar usando pilas.