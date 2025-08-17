Peru Unite gana el campeonato en Pokémon World Championships 2025

Como ya habíamos mencionado, Latam tenía representación en los Pokémon World Championships 2025, con jugadores en las diferentes disciplinas manejadas dentro de tan importante torneo, y uno de los contendientes que llegó a la final fue precisamente Peru Unite. Ellos ganaron su parte regional para ser solicitados después en el mundial, y ahora se coronan como los mejores del mundo en el videojuego de Unite.

En una hazaña histórica dentro del universo de Pokémon, el equipo proveniente de Perú se coronó campeón del mundial 2025 al derrotar en la gran final al estelar club japonés Zeta Division. La victoria no solo marca un hito para la escena competitiva latinoamericana, sino que coloca a dicho país entre los grandes protagonistas globales del MOBA inspirado en los monstruos de bolsillo.

El formato del torneo incluyó una emocionante fase de grupos y playoffs que desembocaron en una gran final al mejor de varios encuentros. Peru Unite demostró su dominio estratégico, logrando imponerse ante Zeta Division y llevándose a casa el codiciado trofeo mundial y un premio de $100,000 dólares para el equipo campeón.

El conjunto ganador está conformado por cinco jugadores destacados: DrakenN, Zynuz, Anemo, KHEA y Tempo, quienes con su desempeño brillante consiguieron hazaña parecida a la que habían logrado en torneos regionales de América Latina. Su victoria refleja el salto de calidad de la región y el potencial competitivo de los países de Latinoamérica en los esports globales.

Recuerda que más adelante revelaremos a todos los ganadores de Pokémon World Championships 2025.

Nota del autor: Sin duda dieron todo el esfuerzo y aquí están los frutos. Felicidades a tan gran equipo.