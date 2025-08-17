    Peru Unite gana el campeonato en Pokémon World Championships 2025

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/08/2025 11:54 a. m.

    Como ya habíamos mencionado, Latam tenía representación en los Pokémon World Championships 2025, con jugadores en las diferentes disciplinas manejadas dentro de tan importante torneo, y uno de los contendientes que llegó a la final fue precisamente Peru Unite. Ellos ganaron su parte regional para ser solicitados después en el mundial, y ahora se coronan como los mejores del mundo en el videojuego de Unite.

    En una hazaña histórica dentro del universo de Pokémon, el equipo proveniente de Perú se coronó campeón del mundial 2025 al derrotar en la gran final al estelar club japonés Zeta Division. La victoria no solo marca un hito para la escena competitiva latinoamericana, sino que coloca a dicho país entre los grandes protagonistas globales del MOBA inspirado en los monstruos de bolsillo.

    El formato del torneo incluyó una emocionante fase de grupos y playoffs que desembocaron en una gran final al mejor de varios encuentros. Peru Unite demostró su dominio estratégico, logrando imponerse ante Zeta Division y llevándose a casa el codiciado trofeo mundial y un premio de $100,000 dólares para el equipo campeón.

    El conjunto ganador está conformado por cinco jugadores destacados: DrakenN, Zynuz, Anemo, KHEA y Tempo, quienes con su desempeño brillante consiguieron hazaña parecida a la que habían logrado en torneos regionales de América Latina. Su victoria refleja el salto de calidad de la región y el potencial competitivo de los países de Latinoamérica en los esports globales.

    Recuerda que más adelante revelaremos a todos los ganadores de Pokémon World Championships 2025.

    Imagen

    Nota del autor: Sin duda dieron todo el esfuerzo y aquí están los frutos. Felicidades a tan gran equipo.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix