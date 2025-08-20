    Nuevo State of Play ya estaría en camino

    20/08/2025 1:07 p. m.

    PlayStation no ha destacado mucho en 2025

    Este año ha sido un poco extraño en la plataforma de PlayStation, dado que casi no se han visto exclusivas por parte de sus estudios, pues para empezar Death Stranding 2 fue en lanzamiento colaborativo con Kojima Productions, estudio que eventualmente le quitará la exclusiva. Por eso mismo, se necesita lanzar un nuevo evento digital, el denominado State of Play, el cual si se sigue cierto patrón, puede ocurrir pronto.

    Se dice que la empresa prepara su ya tradicional transmisión de septiembre, según afirmó el periodista Jeff Grubb de Giant Bomb. Durante una reciente emisión en vivo, el especialista aseguró que Sony planea llevar a cabo un evento pequeño o posiblemente un Showcase hacia finales del próximo mes, con el objetivo de compartir novedades de sus próximos proyectos.

    De confirmarse, la cita se mantendría en línea con la costumbre de la compañía japonesa, que desde 2019 acostumbra realizar un evento de septiembre salvo en una única ocasión. En estas transmisiones, los jugadores suelen recibir avances de títulos inéditos, anuncios de actualizaciones y noticias sobre los principales estudios asociados a la marca.

    Los fans tienen muchas esperanzas

    El State of Play del año pasado fue el espacio elegido para revelar la secuela de Ghost of Tsushima: Yotei, un nuevo contenido descargable para Astro Bot, así como el anuncio del remaster de Horizon Zero Dawn. Esto refuerza la expectativa de que la edición de 2025 también llegue con anuncios de peso. O aunque sea conocer algo de la secuela de Returnal.

    Aunque Sony aún no ha confirmado la fecha exacta, las especulaciones crecen a medida que septiembre se aproxima. Para los jugadores de PlayStation 5 y PC, el evento representa una oportunidad clave de conocer las próximas apuestas de la compañía y anticipar qué franquicias liderarán su estrategia de cara a 2026.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: Para este punto estaría bien una expansión para Astro Bot. Y no, no me refiero a dos trajes más para la colección.

