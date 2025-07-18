Nintendo y Universal: La nueva era dorada del cine

Tras el arrollador éxito de Super Mario Bros. The Movie en 2023, que recaudó más de 1,300 millones de dólares a nivel mundial, la gran N ha dejado claro que su incursión en el cine no fue casualidad, sino el inicio de una estrategia ambiciosa para expandir sus franquicias más icónicas a la pantalla grande.

En alianza con Universal Pictures e Illumination Entertainment, la compañía japonesa está construyendo un universo cinematográfico que promete equipararse con gigantes como Marvel y Star Wars en un horizonte a largo plazo basado en la diversificación del entretenimiento.

La secuela de Super Mario Bros. ya está en marcha y tiene previsto su estreno en 2026 pero lo que realmente ha capturado la atención de los fans es el anuncio de una película live-action basada en The Legend of Zelda, que debutará el 7 de mayo de 2027.

Nintendo ha revelado que Bo Bragason interpretará a la princesa Zelda, mientras que Benjamin Evan Ainsworth dará vida al héroe Link. Ambos actores británicos son jóvenes pero cuentan con experiencia en producciones destacadas: Bragason ha participado en series como Renegade Nell y Three Girls, mientras que Ainsworth es conocido por su papel en The Haunting of Bly Manor.

La dirección estará a cargo de Wes Ball, conocido por la trilogía de Maze Runner, y se ha confirmado que el estilo visual se inspirará en la estética de Studio Ghibli. Además, el propio Shigeru Miyamoto, creador de Zelda y Mario, está involucrado en la producción junto a Avi Arad, veterano de Marvel Studios.

En paralelo, Nintendo y Universal ya están trabajando en una película centrada en Donkey Kong, que fue registrada oficialmente como “Untitled Donkey Kong Project”. Aunque todavía no se han revelado detalles sobre el elenco o la trama, se espera que Seth Rogen retome su papel en la voz del simio, tal como lo hizo en la película del famoso fontanero.

Pensar en un universo compartido no es descabellado, tomando en consideración los tres próximos largometrajes confirmados: Mario, Zelda y Donkey Kong, así como rumores de más en camino. Nintendo parece estar siguiendo una hoja de ruta similar a la de Marvel: establecer personajes principales, lanzar spin-offs y eventualmente unirlos en una narrativa más amplia.

La casa productora de Mario Bros. ha demostrado que sus mundos no sólo funcionan en consolas, sino también en la gran pantalla, teniendo un catálogo de propiedades intelectuales invaluable que podrá ser una mina de oro a nivel comercial, pero sobre todo, para apelar a la nostalgia de la manera que nadie más lo sabe hacer.