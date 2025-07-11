    Nintendo lanza encuesta sobre las Game Key Cards

    11/07/2025

    Está claro que nadie quiere a las Game Key Cards. Este intento de juego físico ha sido un fracaso con muchos jugadores. A poco más de un mes del lanzamiento del Switch 2 este formato sigue siendo uno de los puntos más criticados de la nueva generación de Nintendo. De esta forma, la compañía japonesa quiere escuchar la opinión de los jugadores para ver qué dirección tomar con las Game Key Cards.

    Recientemente se dio a conocer que Nintendo compartió una encuesta para los jugadores en Japón, esto con el objetivo de conocer su percepción sobre las Game Key Card. ¿Qué hará la Gran N con los resultados? Eso aún está por verse, pero queda claro que la empresa está al tanto del descontento general del público, y si este sondeo proporciona información negativa, es probable que la compañía cambie su aproximación.

    Recordemos que las Game Ked Cards son llaves físicas. El cartucho no incluye el juego, solo una forma de acceder a la versión digital de títulos como Yakuza 0 Director’s Cut. Esto ha alejado a más de un jugador de comprar estas experiencias, con juegos como Cyberpunk 2077 Ultimate Edition siendo uno de los pocos third party en ofrecer todo en un cartucho.

    El problema de las Game Key Card es culpa de Nintendo, quienes no ofrecen más opciones de memoria para los cartuchos, y de los third party, quienes no quieren comprar las unidades necesarias para esto. En comparación, durante la generación del Switch estaban disponibles cartuchos de diferentes tamaños de almacenamiento, algo que muchos esperan que vuelva a suceder en un futuro.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta encuesta, y ver cómo es que Nintendo reaccionará si la información es negativa. En temas relacionados, jugador es baneado por jugar en un Switch 2 de segunda mano. De igual forma, cierran famoso sitio de piratería.

    Nota del Autor:

    Las Game Key Cards se tienen que ir. Este es un formato que todos odian. Si bien Nintendo ha hecho muchas cosas buenas con el Switch 2, su mayor error durante esta generación parece que es este formato. Solo esperemos que esto sea olvidado lo antes posible y vuelvan a ofrecer opciones más tradicionales.

    Vía: necrolipe

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
