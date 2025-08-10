Matemáticos crean el teorema de Sheldon Cooper

Seis años después del final de The Big Bang Theory, la popular serie sigue generando conversación no solo por su humor, sino también por su influencia en la divulgación científica. Uno de los elementos más memorables del show es el llamado "Teorema de Sheldon Cooper", presentado en el episodio 73, donde el excéntrico físico afirma con absoluta seguridad que el 73 es el mejor número. Lo sorprendente es que esta afirmación, que parecía una simple excentricidad del personaje, ha sido avalada por matemáticos reales años después.

La afirmación surgió de un guion supervisado por David Saltzberg, físico experimental y asesor científico de la serie, quien ayudó a construir muchos de los chistes más brillantes del programa. En dicho episodio, Sheldon argumenta que el 73 es el vigesimoprimer número primo, que al invertirse se convierte en 37 y que este último invertido da 21, producto de 7 por 3. Además, en binario, el 73 es un palíndromo: 1001001. Una combinación de propiedades que parecía inventada.

En 2019, los matemáticos Carl Pomerance (Dartmouth) y Chris Spicer (Morningside College) se tomaron la molestia de investigar si existía algún otro número que cumpliera con la misma secuencia de coincidencias matemáticas. La conclusión fue clara: el 73 es único. Es el único número conocido que cumple simultáneamente con lo que denominaron la Propiedad del Producto y la Propiedad de Espejo. Lo que comenzó como una broma en una serie de televisión terminó convirtiéndose en un objeto de estudio real.

Más allá de las matemáticas, el 73 tiene una simbología especial dentro del universo de The Big Bang Theory. No solo aparece en el episodio número 73, sino que Sheldon Lee (7 y 3 letras) es interpretado por Jim Parsons, cuyo nombre y apellido también suman 3 y 7 letras respectivamente. Para añadir más mística, Parsons nació en 1973 y tenía 37 años cuando se emitió el episodio. Detalles como estos explican por qué su personaje lucía tantas camisetas con ese número.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Es raro ver cómo se descubren secretos después de años. Pero es que hay muchos fans comprometidos.



