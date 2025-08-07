    Los usuarios de HBO Max en México reciben malas noticias

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/08/2025 7:08 p. m.
    Maxo

    Las plataformas de streaming han cambiado con los años en base a las decisiones de Netflix, empezando por la cuestión de diferentes niveles de pago, los cuales traen mayores o menores beneficios dependiendo del paquete contratado, donde incluso ya hay anuncios de por medio. De igual forma se implementó la manera de impedir a los clientes el compartir cuentas y perfiles, y hablando justo de dicha norma, parece que HBO Max quiere seguir los pasos de la empresa roja.

    A partir de septiembre, se implementará un nuevo cargo adicional para los usuarios que compartan su cuenta fuera del hogar, siguiendo la tendencia ya adoptada por otras plataformas. Según los medios, Warner Bros. Discovery comenzará a mostrar mensajes más insistentes para obligar a los suscriptores a regularizar esta práctica, con un costo adicional de $7.99 dólares al mes (aproximadamente $149 pesos mexicanos) por cada miembro extra agregado a la cuenta.

    JB Perrette, jefe de streaming de la compañía, explicó que los anuncios en pantalla dejarán de ser “suaves y cancelables” para volverse mucho más directos y persistentes. Esta medida forma parte de un plan anunciado desde finales de 2024, pero que ahora entrará en una etapa más agresiva de aplicación con el fin de limitar el uso compartido de contraseñas entre distintos hogares.

    La estrategia de HBO Max incluye no solo notificaciones frecuentes, sino también tecnología de detección que identificará cuentas utilizadas en múltiples ubicaciones. El objetivo, según Perrette, es “educar” a los usuarios sobre el uso correcto del servicio y aumentar los ingresos, un movimiento que también han seguido compañías como Disney+ en los últimos años.

    Actualmente, HBO Max ofrece distintos planes como el Básico con anuncios, que permite ver contenido en dos dispositivos en Full HD; el Estándar, que elimina la publicidad y permite hasta 30 descargas; y el Platino, que permite hasta cuatro dispositivos en 4K y 100 descargas. Todos ellos requerirán el pago adicional si se desea compartir la cuenta con personas fuera del mismo hogar.

    El siguiente en la lista sería Prime Video.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Menos mal que ya sigo pagando ese servicio. La verdad, creo que solo me quedaré con YouTube Premium.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media