Lady Gaga lanzará nueva canción para Merlina temporada dos

    Estamos a poco menos de dos días de que se estrene uno de los shows más esperados de Netflix, Merlina, específicamente la segunda temporada de este show en donde se publicitó que Tim Burton tendría participación en la dirección, al menos en ciertos capítulos. A esto se suma, que durante el último evento de la compañía se confirmó la participación de una cantante de renombre, que, de hecho, también estuvo presente en Joker 2.

    Lady Gaga prepara el lanzamiento de una nueva canción titulada Dead Dance, que formará parte de la segunda oleada de capítulos. Según confiraron los medios, el tema llegará acompañado de un videoclip que debutará el próximo mes, coincidiendo con la aparición de la artista como una profesora en la Academia Nevermore.

    Aunque los representantes de Gaga no han confirmado oficialmente la noticia, fuentes señalan que la canción fue producida por Andrew Watt y Cirkut, el mismo equipo detrás de su más reciente álbum Mayhem. La colaboración refuerza la relación creativa entre Gaga y Burton, quienes fueron vistos juntos el mes pasado en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, un lugar conocido por su ambiente inquietante.

    Tim Burton describió su experiencia con Gaga como "inspiradora" durante el estreno en Londres de la nueva temporada, en la que ella interpretará a Rosaline Rotwood, una figura clave que se cruzará con la protagonista. Por compromisos con su gira Mayhem Ball, Gaga no estuvo presente en el evento.

    La segunda temporada de Merlina también incorpora nuevas figuras al elenco, como Steve Buscemi y Joanna Lumley, quienes se suman a Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones en este regreso muy esperado. Recuerda que la primera oleada de capítulos llega el 6 de agosto a Netflix.

    Nota del autor: Espero que suelten todos los episodios de golpe, para poder echar maratón el fin de semana que salen en la plataforma. Aunque podría esperar hasta que ya esté la segunda mitad.

