La segunda temporada de Merlina se desploma en audiencia

Después de varios meses de espera, finalmente se estreno este mes la segunda temporada de Merlina, serie en la que la hija mayor de la Familia Adams tiene total protagonismo, siendo una especie de programa con enfoque en los misterios sobre una pintoresca academia. Y ahora que la primera mitad de los episodios están a disposición de los seguidores, parece que algo no terminó de convencer, teniendo así consecuencias inmediatas.

Netflix apostaba fuerte por la serie, pero los números han dejado ver un tropiezo inesperado. Aunque logró posicionarse como lo más visto de la plataforma con 29,1 millones de reproducciones en su segunda semana, la cifra refleja una caída del 42% respecto a su estreno, donde acumuló 50 millones de visualizaciones en apenas cinco días.

En 2022, el debut de la serie encabezada por Jenna Ortega registró 341,1 millones de horas vistas (equivalentes a unos 50,1 millones de reproducciones) y llegó a escalar a más de 60 millones de vistas en la segunda semana. En comparación, el arranque de la nueva temporada ha sido considerablemente más lento, alimentando las dudas sobre si la serie realmente puede sostener el título de la nueva estrella de la plataforma.

Se espera una recuperación en septiembre

Una de las claves estaría en la estrategia de lanzamiento. Mientras la primera temporada liberó sus ocho episodios de una sola vez, la segunda se dividió en dos bloques de cuatro, lo que ralentiza el consumo masivo y genera un crecimiento más pausado. La conclusión más clara llegará el 3 de septiembre, cuando se estrene la segunda mitad y se midan las cifras completas.

Otro factor que influyó fue el largo hiato entre temporadas de Merlina. Los extensos procesos de rodaje y posproducción, propios de las series de estilo cinematográfico en streaming, hicieron que el estreno de la segunda entrega se sintiera “demasiado tarde” para buena parte de la audiencia, afectando la expectación y poniendo en riesgo la continuidad del impacto global que tuvo su debut.

Vía: VD

Nota del autor: La verdad yo esperaré hasta que esté completa. Lo mismo haré con el final de Stranger Things.