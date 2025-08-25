    La segunda temporada de Merlina se desploma en audiencia

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/08/2025 7:08 p. m.

    Resultado inesperado para Netflix

    Después de varios meses de espera, finalmente se estreno este mes la segunda temporada de Merlina, serie en la que la hija mayor de la Familia Adams tiene total protagonismo, siendo una especie de programa con enfoque en los misterios sobre una pintoresca academia. Y ahora que la primera mitad de los episodios están a disposición de los seguidores, parece que algo no terminó de convencer, teniendo así consecuencias inmediatas.

    Netflix apostaba fuerte por la serie, pero los números han dejado ver un tropiezo inesperado. Aunque logró posicionarse como lo más visto de la plataforma con 29,1 millones de reproducciones en su segunda semana, la cifra refleja una caída del 42% respecto a su estreno, donde acumuló 50 millones de visualizaciones en apenas cinco días.

    En 2022, el debut de la serie encabezada por Jenna Ortega registró 341,1 millones de horas vistas (equivalentes a unos 50,1 millones de reproducciones) y llegó a escalar a más de 60 millones de vistas en la segunda semana. En comparación, el arranque de la nueva temporada ha sido considerablemente más lento, alimentando las dudas sobre si la serie realmente puede sostener el título de la nueva estrella de la plataforma.

    Se espera una recuperación en septiembre

    Una de las claves estaría en la estrategia de lanzamiento. Mientras la primera temporada liberó sus ocho episodios de una sola vez, la segunda se dividió en dos bloques de cuatro, lo que ralentiza el consumo masivo y genera un crecimiento más pausado. La conclusión más clara llegará el 3 de septiembre, cuando se estrene la segunda mitad y se midan las cifras completas.

    Otro factor que influyó fue el largo hiato entre temporadas de Merlina. Los extensos procesos de rodaje y posproducción, propios de las series de estilo cinematográfico en streaming, hicieron que el estreno de la segunda entrega se sintiera “demasiado tarde” para buena parte de la audiencia, afectando la expectación y poniendo en riesgo la continuidad del impacto global que tuvo su debut.

    Recuerda que ya puedes ver la primera mitad en Netflix.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: La verdad yo esperaré hasta que esté completa. Lo mismo haré con el final de Stranger Things.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix