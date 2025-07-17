    La secuela de Dragon Ball Z eliminaría gran parte de la historia de Super

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/07/2025 3:04 p. m.

    Actualmente la franquicia de Dragon Ball no está pasando por su mejor momento, y eso se debe primeramente al fallecimiento del autor, así como a que el sucesor del manga no está retomando el proyecto por dedicarse a las páginas de su nuevo proyecto en circulación. Al ver eso los fans no se han mantenido quietos, y quieren darle a la saga de Z una secuela que valga la pena, incluso si eso implica no ser un producto oficial por parte de la editora de la saga.

    El artista conocido como TablosAF, creador del popular manga fan Dragon Ball AF, ha revelado que está trabajando en una nueva secuela no oficial de Z, con la intención de retomar la historia justo después de la Saga de Majin Buu. Su propuesta busca alejarse radicalmente de lo que se ha contado en Super, eliminando hasta el 90% de su contenido para volver a la esencia original de la franquicia.

    Según el propio autor, la nueva historia se centrará más en la narrativa y en el desarrollo de personajes, relegando las constantes transformaciones a un segundo plano. “Las transformaciones deben ser algo menos cotidiano”, explicó Tablos, asegurando que su enfoque se inspira en el estilo narrativo de los años noventa, cuando el equilibrio entre acción y trama era más marcado.

    El proyecto, que aún no tiene fecha de lanzamiento, se desarrollará por completo una vez que el artista finalice AF Origins, su actual serie fan. Tablos confirmó que el guion ya está escrito y que planea avanzar con esta secuela si la franquicia oficial sigue estancada. “Ya tengo escrita la continuación del final de Z. Si todo sigue igual de atascado, la desarrollaré cuando acabe AF Origins”, declaró.

    La noticia surge justo después de que Victory Uchida, editor de la revista V-Jump, confirmara que el manga de Dragon Ball Super no regresará durante 2025. Ante esa pausa indefinida, las propuestas de creadores independientes como TablosAF están captando la atención de los seguidores que anhelan una continuación más fiel al espíritu clásico de la franquicia.

    Vía: VD

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Ya para este punto el canon es un desastre, creo que no habría que quejarse mucho al respecto.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media