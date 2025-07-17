La secuela de Dragon Ball Z eliminaría gran parte de la historia de Super

Actualmente la franquicia de Dragon Ball no está pasando por su mejor momento, y eso se debe primeramente al fallecimiento del autor, así como a que el sucesor del manga no está retomando el proyecto por dedicarse a las páginas de su nuevo proyecto en circulación. Al ver eso los fans no se han mantenido quietos, y quieren darle a la saga de Z una secuela que valga la pena, incluso si eso implica no ser un producto oficial por parte de la editora de la saga.

El artista conocido como TablosAF, creador del popular manga fan Dragon Ball AF, ha revelado que está trabajando en una nueva secuela no oficial de Z, con la intención de retomar la historia justo después de la Saga de Majin Buu. Su propuesta busca alejarse radicalmente de lo que se ha contado en Super, eliminando hasta el 90% de su contenido para volver a la esencia original de la franquicia.

Según el propio autor, la nueva historia se centrará más en la narrativa y en el desarrollo de personajes, relegando las constantes transformaciones a un segundo plano. “Las transformaciones deben ser algo menos cotidiano”, explicó Tablos, asegurando que su enfoque se inspira en el estilo narrativo de los años noventa, cuando el equilibrio entre acción y trama era más marcado.

El proyecto, que aún no tiene fecha de lanzamiento, se desarrollará por completo una vez que el artista finalice AF Origins, su actual serie fan. Tablos confirmó que el guion ya está escrito y que planea avanzar con esta secuela si la franquicia oficial sigue estancada. “Ya tengo escrita la continuación del final de Z. Si todo sigue igual de atascado, la desarrollaré cuando acabe AF Origins”, declaró.

La noticia surge justo después de que Victory Uchida, editor de la revista V-Jump, confirmara que el manga de Dragon Ball Super no regresará durante 2025. Ante esa pausa indefinida, las propuestas de creadores independientes como TablosAF están captando la atención de los seguidores que anhelan una continuación más fiel al espíritu clásico de la franquicia.

Vía: VD

Nota del autor: Ya para este punto el canon es un desastre, creo que no habría que quejarse mucho al respecto.