La franquicia de Viernes 13 prepara su regreso

En el mundo del cine slash hay franquicias que siguen siendo todo un éxito, y por supuesto Viernes 13 es la pionera que desafortunadamente no ha resurgido de la mejor manera, ya sea con nuevas producciones o hasta el videojuego que fue descontinuado hace no mucho. Sin embargo, los dueños de la franquicia no se rinden, por lo que las locuras de Jason podrían estar más cerca de lo que pensamos.

Tras más de una década de incertidumbre y conflictos legales, la saga se prepara para regresar con fuerza. Durante la pasada Comic-Con de San Diego, Horror Inc. confirmó que tiene en marcha tanto una nueva película como una secuela oficial del videojuego Friday the 13th: The Game. Así lo aseguró Robbie Barsamian, vicepresidente de la compañía, quien afirmó que ambos proyectos son actualmente su máxima prioridad.

El juego ofrecía una experiencia multijugador asimétrica en la que un jugador asumía el papel de Jason Voorhees mientras los demás intentaban sobrevivir como consejeros de campamento. Pese a un inicio prometedor con miles de jugadores activos, el juego fue retirado de las tiendas en 2023 tras perderse los derechos de explotación de la franquicia. Este obstáculo, producto de una larga disputa legal, también impidió el desarrollo de nuevo contenido.

Ahora, con los derechos aparentemente resueltos, Horror Inc. planea lanzar una secuela que, si bien no ha sido detallada, podría tomar un rumbo completamente distinto al juego anterior. Se desconoce por ahora el formato que adoptará esta nueva entrega, pero se confirmó que ya está en desarrollo. En paralelo, también se trabaja en una nueva película, aunque aún no hay detalles oficiales ni fechas de estreno.

Este anuncio se suma a otros proyectos relacionados con la franquicia, como Camp Crystal Lake, una serie de Peacock y A24 que explorará los orígenes de Jason y su madre. Además, durante el evento se presentó Sweet Revenge, un cortometraje que conmemora el 45 aniversario de Viernes 13. A 16 años del fallido reboot cinematográfico de 2009, todo indica que la icónica saga de terror está lista para volver con renovada energía.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Yo todavía recuerdo con cariño el crossover que tuvo con Freddy, está divertida la película.