La franquicia de Need for Speed podría estar en peligro

EA está pasando por un momento clave en su historia, ya que el lanzamiento de Battlefield 6 es su apuesta más grande para este año, teniendo como juegos secundarios a las entregas de deportes que año con año le dan las suficientes ganancias a la empresa para mantenerse a flote. Sin embargo, hay otra saga a la que no están cuidando para nada, a tal punto de que quizá desaparezca si no le prestan la atención suficiente.

Los seguidores de Need for Speed atraviesan un momento de incertidumbre, luego de que todo apuntara a que la emblemática franquicia de carreras podría haber llegado a su final. La preocupación surgió tras la confirmación de que Criterion Games, estudio responsable de las últimas entregas de la saga, cambió oficialmente su nombre a Criterion – A Battlefield Studio , dejando claro que su enfoque ahora estará en la franquicia bélica.

La noticia golpea mucho a los fans, considerando que Need for Speed es una de las series de conducción más longevas en la historia de los videojuegos, con un legado que inició en 1994 y que suma más de 25 títulos. El giro de Criterion hacia Battlefield 6 ha sido interpretado como una despedida definitiva de la saga automovilística, lo que ha generado reacciones encontradas en comunidades como Reddit, donde los usuarios lamentan que EA deje de lado propiedades tan queridas.

¿Solo es un descanso breve?

Los comentarios en redes señalan un patrón recurrente en Electronic Arts: altas expectativas comerciales que muchas veces llevan a cambios drásticos en los estudios cuando un título no cumple con dichas metas. Algunos jugadores incluso expresaron su temor de que Criterion pueda enfrentar un destino similar al de otros equipos internos, en caso de que Battlefield no alcance el éxito previsto.

Pese al panorama sombrío, aún hay quienes mantienen la esperanza de que Need for Speed pueda regresar bajo otro desarrollador, recordando que en tres décadas la licencia ya ha pasado por manos de estudios como EA Black Box, Slightly Mad Studios, Codemasters o Firebrand Games. Por ahora, el destino de la saga es incierto.

Vía: GB

Nota del autor: Suena a un posible abandono de la franquicia. Sin embargo, no digamos nada hasta que EA lo confirme del todo.