    EA cierra los servidores de Need For Speed Rivals

    11/07/2025 12:26 p. m.

    En medio de la campaña de Stop Killing Games, EA ha revelado que tiene pensado cerrar los servidores de otro de sus juegos. La semana pasada se confirmó la muerte definitiva de Anthem, y ahora se ha revelado que Need For Speed Rivals tendrá un destino similar.

    Sin una verdadera explicación, EA ha confirmado que cerrará los servidores de Need For Speed Rivals el próximo 12 de enero del 2026. Si bien la campaña aún estará disponible para todos los interesados, el resto de los modos serán inaccesibles, eliminado gran parte del trabajo de Ghost Games, los desarrolladores.

    Junto a esto, Need For Speed Rivals aún estará a la venta, aunque se desconoce si EA tiene planes para ajustar el precio de la experiencia, considerando que parte de ella será eliminada, o si mantendrá su precio actual. Junto a esto, la compañía no ha revelado por qué tomaron esta decisión, pero es muy probable que esto se deba a que el número de jugadores ya no es tan grande en el 2025 como lo fue en algún punto del 2013, año en que esta entrega llegó al mercado. 

    Considerando que este es el segundo juego que sufre este destino, es muy probable que no sea el último trabajo de EA en cerrar sus servidores. Te recordamos que los servidores de Need For Speed Rivals cerrarán el 12 de enero del 2026. En temas relacionados, este es nuestro gameplay de Need For Speed Heat. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Need For Speed: Unbound.

    Nota del Autor:

    Es increíble cómo las compañías simplemente no están interesadas en la preservación de sus juegos. Estoy seguro de que mantener los servidores necesarios para estos títulos es algo caro, pero deberían cerrarlos por completo. Reducirlos puede ser una alternativa, y al final del día estamos hablando de una compañía con el suficiente dinero para mantener estas experiencias intactas. 

    Vía Comicbook 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
