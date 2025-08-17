    Jurassic World: Rebirth tiene una escena eliminada que pudo ser polémica

    Jurassic World: Rebirth continúa arrasando en taquilla, superando los $730 millones de dólares en recaudación global y consolidándose como uno de los grandes éxitos cinematográficos del verano. La nueva entrega, dirigida por Gareth Edwards, presenta a Zora Bennett, una especialista en operaciones encargada de recuperar material genético de tres especies colosales para un ambicioso proyecto de InGen. Sin embargo, entre los seguidores más veteranos de la saga ha llamado la atención la escasa presencia de los velociraptors.

    En respuesta a los comentarios de los fans, Universal Pictures ha compartido una breve escena eliminada en la que se muestra a los ya mencionados escapando de los Mutadones dentro de las instalaciones de InGen en una isla secreta. Este momento no formó parte del montaje final, pero permite apreciar a los depredadores en acción, aunque en un contexto de huida más que de cacería.

    El guion, escrito por David Koepp, describe a los Mutadones como híbridos de raptor y Pteranodon, similares al letal D.rex, y plantea que incluso los velociraptors temen a estas criaturas. Esta propuesta narrativa fue finalmente descartada en la edición para cines, lo que redujo de forma notable el papel de estos dinosaurios en la trama.

    La secuencia eliminada ha despertado el interés por el material adicional que podría incluirse en futuras ediciones domésticas. La versión digital de la película ya ofrece contenido extra sobre los icónicos y ágiles lagartos, pero los aficionados esperan que la edición física incluya más escenas inéditas que devuelvan a estas icónicas criaturas parte del protagonismo que tuvieron en el pasado.

    Recuerda que al menos en compra digital, ya está disponible.

    Nota del autor: Definitivamente hicieron falta muchos dinosaurios dentro de la película. Era más Scarlett en pantalla que otra cosa.


