Juegos de Virtual Boy llegan a Nintendo Switch Online

El Virtual Boy es uno de los mayores fracasos de Nintendo, pero la compañía no se olvida de esta consola. De esta forma, se ha confirmado que 14 juegos de Virtual Boy llegarán a Switch Online a partir del próximo 17 de febrero del 2026. Lo interesante, es que esta aplicación necesita de un aditamento especial que se venderá por separado, el cual recrea la sensación que el hardware original nos daba.

Virtual Boy – Nintendo Classics llega a Nintendo Switch Online + Expansion Pack el 17 de febrero de 2026. El accesorio necesario para jugar Virtual Boy – Nintendo Classics, así como una versión de cartón, estarán disponibles en un futuro. El accesorio principal de Virtual Boy tendrá un precio de $99 dólares, mientras que la versión de cartón costará $24.99 dólares.









Vía: Nintendo