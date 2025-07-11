    Inti Creates presenta su nuevo videojuego

    11/07/2025 3:44 p. m.

    El estudio japonés Inti Creates anunció Majogami, un juego de acción y plataformas en 2D protagonizado por una joven llamada Shiroha que despierta sin memoria en un mundo oscuro y surrealista. El título ya tiene fecha de lanzamiento para el 30 de octubre en Nintendo Switch y Switch 2, con versiones posteriores en camino para PC a través de Steam.

    Majogami combina combate ágil con exploración y narrativa. Shiroha lucha usando su katana Kamikiri y una técnica especial llamada Setsuna, que le permite moverse a gran velocidad y realizar ataques letales en cadena. A medida que avanza, la protagonista se enfrenta a poderosas “Craft Witches”, guardianas de este extraño mundo, y recolecta cartas llamadas Recarte, que contienen fragmentos de sus recuerdos perdidos.

    Además del sistema de combate veloz, el juego permite transformaciones mediante el poder de los dioses Astrals, quienes otorgan nuevas habilidades a Shiroha. Las peleas contra las brujas destacan por su diseño artístico, lleno de referencias visuales japonesas y animaciones de pantalla completa. El apartado gráfico ha sido dirigido por Yuji Natsume, reconocido por su trabajo en Bloodstained: Curse of the Moon y Blaster Master Zero.

    Aquí su avance:

    La historia gira en torno a la relación entre Shiroha y Shiori, una misteriosa hoja de papel que dice ser su padre. Juntos recorren el mundo de Orchesgra, lleno de ilusiones, peligros y seres sobrenaturales. El juego promete no solo acción intensa, sino también una trama emotiva, subtramas desbloqueables y un elenco de personajes con profundos trasfondos.

    El juego se venderá por $34.99 dólares en Switch y $39.99 dólares en Switch 2.

    Vía: Gematsu

    Nota del autor: La verdad no se ve para nada mal, y es que estos shooters pequeños siempre son un deleite. Ojalá Capcom tomará a Inti Creates para hacer otro Mega Man, pues ellos trabajaron en la serie de Zero.

