I am Jesus Christ presenta nuevo gameplay

Seguro algunos usuarios no lo recuerdan, pero hace algunos años se anunció un título bastante interesante llamado I am Jesus Christ, título en el que el usuario interpretará al mesías de las religiones más usuales con habilidades como llevar a cabo milagros entre otras interacciones con los NPC. Y si bien las noticias se esfumaron por algún tiempo, parece que el desarrollo se acaba de acelerar un poco.

La demo de este juego ya se puede jugar en Steam. El avance muestra una sección del primer capítulo del juego, donde los jugadores encarnan a Jesús y presencian algunos de sus milagros más conocidos. Esto con diferentes acciones que el jugador puede activar en el control. En esta primera parte, los usuarios podrán experimentar eventos como la tentación en el desierto, la transformación del agua en vino durante una boda y la pesca milagrosa. Todo se presenta bajo una jugabilidad centrada en la oración y la canalización del poder del Espíritu Santo. Aquí lo puedes ver: El juego incluye más de 30 milagros y permite interactuar con figuras clave del relato bíblico como María, Juan el Bautista y hasta Satanás. La demo busca ofrecer una muestra de cómo se combinará la narrativa religiosa con mecánicas de aventura y exploración espiritual. Desarrollado para PC, I am Jesus Christ forma parte de una creciente oferta de títulos temáticos poco convencionales en Steam. La demo ya está disponible y promete dar de qué hablar tanto por su contenido como por su enfoque único. Vía: IGN Nota del autor: Se ve interesante este gameplay, habrá que ver si le va bien y que así lo veamos en consolas más adelante.