    Ghost Story comparte nuevo arte de Judas

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS27/08/2025 3:41 p. m.

    Judas, de la mente del creador de BioShock, es uno de los juegos más esperados del momento. Aunque actualmente no hay una fecha de lanzamiento para este título, Ghost Story no quieren que el público se olvide de este título. Es así que recientemente el estudio comenzó una serie de diarios, en donde han compartido nueva información sobre esta entrega, y han revelado una nueva pieza de arte.

    Por medio de su sitio oficial, Ghost Story ha compartido el primer diario de desarrollo, en donde han revelado nuevos detalles sobre Judas. Notablemente, el juego hará uso de un sistema en donde tus acciones van a influir la forma en la que The Big 3 reaccionan. Esto puede ir desde ser amables contigo y ayudarte en combate, o ser hostiles contra el jugador.

    Junto a esto, Ghost Story ha dejado en claro que el jugador no solo va a poder conocer más sobre The Big 3, sino que estos personajes también van a llegar a conocer al usuario, esto por medio de su estilo de juego y la forma en la que se aproxima a cada reto. Es una aproximación interesante y ambiciosa, aunque por el momento no sabemos cómo es que esto funcionará en el producto final.

    Nuevo arte de Judas

    No contentos con esta nueva información, Ghost Story también compartió un nuevo arte. La pieza está inspirada en el trabajo de Drew Struzan y los pósters de películas del estilo de Star Wars. Sin duda alguna, una aproximación bastante interesante que nos da un mejor vistazo a los diferentes personajes de esta aventura.

    Imagen

    ¿Cuándo llegará Judas?

    Lamentablemente, Ghost Story no compartió más detalles sobre la fecha de lanzamiento de Judas. De esta forma, solo nos queda esperar a que más información esté disponible en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, el desarrollo de BioShock 4 va por mal camino.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es bueno ver que Judas está avanzado, algo lento, pero avanza. Considerando el estado actual de BioShock, el trabajo de Ghost Story es uno de los proyectos más ambicioso de la industria en estos momentos y, con suerte, va a poder cumplir con las altas expectativas del público en general. 

    Vía: Ghost Story 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix