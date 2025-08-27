Ghost Story comparte nuevo arte de Judas

Judas, de la mente del creador de BioShock, es uno de los juegos más esperados del momento. Aunque actualmente no hay una fecha de lanzamiento para este título, Ghost Story no quieren que el público se olvide de este título. Es así que recientemente el estudio comenzó una serie de diarios, en donde han compartido nueva información sobre esta entrega, y han revelado una nueva pieza de arte.

Por medio de su sitio oficial, Ghost Story ha compartido el primer diario de desarrollo, en donde han revelado nuevos detalles sobre Judas. Notablemente, el juego hará uso de un sistema en donde tus acciones van a influir la forma en la que The Big 3 reaccionan. Esto puede ir desde ser amables contigo y ayudarte en combate, o ser hostiles contra el jugador.

Junto a esto, Ghost Story ha dejado en claro que el jugador no solo va a poder conocer más sobre The Big 3, sino que estos personajes también van a llegar a conocer al usuario, esto por medio de su estilo de juego y la forma en la que se aproxima a cada reto. Es una aproximación interesante y ambiciosa, aunque por el momento no sabemos cómo es que esto funcionará en el producto final.

Nuevo arte de Judas

No contentos con esta nueva información, Ghost Story también compartió un nuevo arte. La pieza está inspirada en el trabajo de Drew Struzan y los pósters de películas del estilo de Star Wars. Sin duda alguna, una aproximación bastante interesante que nos da un mejor vistazo a los diferentes personajes de esta aventura.

¿Cuándo llegará Judas?

Lamentablemente, Ghost Story no compartió más detalles sobre la fecha de lanzamiento de Judas. De esta forma, solo nos queda esperar a que más información esté disponible en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, el desarrollo de BioShock 4 va por mal camino.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Judas está avanzado, algo lento, pero avanza. Considerando el estado actual de BioShock, el trabajo de Ghost Story es uno de los proyectos más ambicioso de la industria en estos momentos y, con suerte, va a poder cumplir con las altas expectativas del público en general.

Vía: Ghost Story