    Filtran la fecha del siguiente Nintendo Direct

    14/07/2025 12:09 p. m.

    Todos quieren que un Nintendo Direct se lleve a cabo en julio. Aunque la Gran N se mantiene en silencio, múltiples filtraciones aseguran que una de estas presentaciones está en camino. De esta forma, nueva información asegura que pronto se llevará  a cabo un evento con todos los detalles sobre el futuro del Switch 2.

    Recientemente, NateTheHate, famoso insider del medio, aseguró que no se llevaría a cabo un Nintendo Direct durante la semana pasada, algo que resultó ser cierto. Ahora, este mismo informante ha señalado que sí veremos una de estas presentaciones en julio, pero se llevará a cabo después del lanzamiento de Donkey Kong Bananza, algo que sucederá el 17 de julio.

    Lamentablemente, NateTheHate no comparte detalles específicos. El Nintendo Direct bien podría ocurrir la siguiente semana, a finales de julio, o en algún otro mes. La ventana que proporciona el informante es muy amplia, y no hay garantía de que esto vaya a suceder al final del día. Lo que está claro, es que la Gran N tiene bastante información que necesita compartir de forma efectiva con el público.

    Considerando que la siguiente semana veremos un nuevo Pokémon Presents, es poco probable que el Nintendo Direct suceda durante este periodo, dejando al final de mes como la mejor fecha para este evento. En temas relacionados, Nintendo subirá el precio de sus juegos. De igual forma, una película de Donkey Kong ya estaría en camino.

    Nota del Autor:

    Decir que el Nintendo Direct se llevará a cabo después del lanzamiento de Donkey Kong Bananza es algo ridículo, puesto que es una ventana muy abierta. Claro, es muy probable que NateTheHate se refiera solo al mes de julio, pero para este punto lo mejor sería no emocionarse mucho, y sorprenderse si este evento sí sucede en realidad. 

    Vía: NateTheHate

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
