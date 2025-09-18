Filtración revela el primer gameplay de Marvel 1943: Rise of Hydra

Aunque originalmente estaba planeado para llegar en algún punto de este año, Marvel 1943: Rise of Hydra se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes del 2026. Sin embargo, no hemos visto algún gameplay oficial. Es así que una reciente filtración de este juego ha llamado la atención, ya que nos muestra una sección de combate.

Hasta el momento, Skydance New Media, los desarrolladores, solo han compartido un par de cinemáticas creadas con Unreal Engine 5, dejando a más de una fan preguntando cómo es que Marvel 1943: Rise of Hydra se va a jugar. Para aclarar algunas de estas dudas, una reciente filtración nos muestra gameplay de una pelea protagonizada por Black Panther, uno de los protagonistas de este juego.

Breaking News early development footage of Marvel 1943 #Marvel1943RiseOfHydra #Marvel pic.twitter.com/yTuw6nPzbp — Marvel 1943 Rise Of Hydra Fansite (@Marvel1943Rise) September 17, 2025

Una mirada obsoleta

Ahora, esta filtración proviene de un ex-desarrollador del juego, quien ha señalado que esta pequeña sección corresponde a una versión temprana del juego, la cual fue creada entre el 2022 y 2023. Esto significa que el título que estará disponible el próximo año seguramente será muy diferente. De esta forma, aspectos como la cámara, animaciones, sistema de combate y mucho más no reflejan el producto final.

Sin embargo, la filtración sí nos da una buena idea del tipo de experiencia que nos espera. Aquí vemos a Black Panther pelear de una manera muy ágil, saltando y utilizando el ambiente a su favor. Al menos en este caso, los desarrolladores parece que entienden cómo es que este personaje debe de sentirse. Aún queda por ver cómo es que Captain America y los otros dos protagonistas se van a diferenciar en este sentido.

Lamentablemente, sigue sin haber una fecha de lanzamiento para este juego, por lo que se espera que Marvel 1943: Rise of Hydra esté disponible en algún punto del 2026. En temas relacionados, tenemos nueva información sobre Marvel’s Venom. De igual forma, esta sería la fecha de lanzamiento de Marvel’s Wolverine.

Nota del Autor:

Marvel 1943: Rise of Hydra es uno de mis juegos más esperados del siguiente año, y esto se debe a la participación de Amy Hennig como directora del proyecto. Aunque aún está por verse cómo es qué el combate funcionará, no tengo dudas de que la historia y la aventura serán entretenidas.

Vía: MP1st