El mejor anime del año retrasa uno de sus episodios

Hace algunas semanas se estrenó un de los mejores animes del año en las plataformas de streaming, mismo que ya tenía un trasfondo importante en la industria, más porque su manga es realmente exitoso en la tierra del sol naciente, esperando la adaptación para televisión. Sin embargo, sus episodios se van a estrenar de forma semanal, y eso implicó que habrá un retraso que le dolerá a quienes estuvieron esperando por meses la emisión de la franquicia en ascendencia.

Gachiakuta, la serie creada por Kei Urana, ha sido considerada por muchos como un potente inicio y ahí llegan sus altísimas valoraciones. Sin embargo, a pocos días de llegar a Crunchyroll, se ha confirmado que el tercer episodio sufrirá un ligero retraso. A diferencia de otros casos en la industria, esta vez la demora no se debe a problemas técnicos ni de producción.

La postergación se debe a las elecciones parlamentarias de Japón, un evento nacional que ha llevado a los responsables de la transmisión a reprogramar el estreno del episodio. De acuerdo con Anime News by AIR, la nueva fecha para el lanzamiento será el 27 de julio, por lo que los fans solo tendrán que esperar una semana adicional para continuar con la historia.

Este pequeño cambio no ha impedido que la serie siga generando entusiasmo. Gachiakuta ha tenido un debut destacado, con una calificación de 4.9 estrellas sobre cinco, basada en casi 42 mil valoraciones de usuarios. Su recibimiento entre la audiencia internacional ha sido igualmente positivo, consolidándola como una de las propuestas más impactantes del año en el mundo del anime.

La trama gira en torno a Rudo, un joven marginado que habita en los barrios bajos de una ciudad flotante. Tras ser acusado injustamente de asesinato, es condenado a una pena brutal: el destierro hacia el abismo, un lugar donde se arroja la basura y se exilia a los considerados desechos humanos. Con una mezcla de crítica social y acción intensa, la serie ha capturado rápidamente la atención del público.

Vía: VD

Nota del autor: Estos animes nuevos llaman mucho la atención, pero primero quiero terminar con los que ya tengo pendientes.