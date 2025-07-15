Ha pasado más de un año desde la muerte de Akira Toriyama y de la pausa indefinida de Dragon Ball Super. Si bien es cierto que este manga tuvo un capítulo especial no hace mucho, los fans siguen esperando a que Toyotaro comparta nuevos detalles sobre esta historia, algo que, lamentablemente, no sucederá este año.

Como parte de su presentación en Jump Victory Carnival, Victory Uchida, el editor de la revista V-Jump, reveló que Dragon Ball Super seguirá en una pausa indefinida, dejando en claro que este manga no tendrá un nuevo capítulo en algún punto del 2025. La editorial solo le pide paciencia a todos los fans, quienes han deseado ver qué sucederá entre Goku, Freezer y el resto de los personajes durante más de un año.

Ahora, esto no significa que Dragon Ball Super ha sido cancelado, es solo que Toyotaro necesita más tiempo para saber qué dirección tomar con esta serie. Junto a esto, el mangaka actualmente está trabajando en Lost Samurai, su primer one-shot, el cual es totalmente original, y no tiene relación alguna con Dragon Ball. Una vez que este proyecto esté en nuestras manos, es muy probable que este artista regrese a la obra protagonizada por Goku y compañía.

Por el momento, solo nos queda esperar. Dragon Ball Super no está cancelado, pero no sabemos hasta cuándo regresará el manga. Es muy probable que tengamos más detalles sobre esta obra hasta Jump Festa, el cual se llevará a cabo en diciembre. En temas relacionados, te decimos cuánto aportó Akira Toriyama a este manga. De igual forma, estas fueron las últimas ilustraciones del mangaka.

Vía: Vandal