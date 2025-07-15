    Director de la nueva película de Resident Evil tiene miedo de los fans

    15/07/2025

    Para quien no lo recuerde, hace poco tiempo se confirmó que la franquicia de Resident Evil seguirá presente en el mundo del cine, a pesar de tener ciertos tropiezos con la crítica especializada y los propios seguidores de la franquicia que le genera millones a Capcom. Y ahora que la producción ya va en camino, es posible que no muchos queden convencidos con el concepto planeado para la nueva entrega en particular.

    La cinta será dirigida por Zach Cregger, conocido por su trabajo en la aclamada cinta de terror Barbarian. El proyecto, que ya tiene fecha de estreno para el 18 de septiembre de 2026, promete un enfoque renovado que buscará capturar la esencia de la saga sin seguir al pie de la letra las tramas originales de los videojuegos.

    Cregger ha dejado claro que su objetivo principal no es replicar exactamente las historias de Capcom, sino construir una experiencia cinematográfica sólida y aterradora. El director explicó que tomará algunas libertades creativas para poder contar una historia que funcione en el medio del cine, aunque conservará los elementos más característicos de la franquicia: el terror, la tensión y el estilo survival horror.

    A pesar de que su postura ha generado cierto recelo entre los seguidores más puristas, Cregger ha intentado calmar los ánimos al declarar que es fan de la saga desde hace años, especialmente de Resident Evil 4, al que ha jugado en múltiples ocasiones. Según él, la película está pensada para hacer sentir al espectador lo mismo que se experimenta al jugar los clásicos de la serie.

    Este reinicio cinematográfico dejará atrás el tono de acción de las películas protagonizadas por Milla Jovovich para centrarse en una atmósfera más oscura y fiel al espíritu original. Aunque las dudas persisten, la comunidad mantiene la esperanza de que, esta vez, la saga tenga la adaptación que merece. Se espera que no sea otro fracaso como también pasó con Monster Hunter.

    Vía: 3DJ

    Nota del autor: A las de Milla les fue bien a pesar de contar otras historias. Así que es posible que no le vaya tan mal.

