Descubren que el Switch 2 se bloquea al realizar éstas acciones

Con poco más de un mes en el mercado, la gente sigue descubriendo un sin fin de información relacionada con el Nintendo Switch 2. Sin embargo, no todo lo que los usuarios han encontrado es positivo, y es que recientemente se identificó una forma de bloquear a la consola, algo que se realiza de una forma bastante sencilla.

Recientemente, un usuario de Reddit descubrió que la consola se puede congelar al abrir y cerrar repetidamente la pantalla de Amiibo en la configuración del sistema, provocando un reinicio automático sin causar daños permanentes. No se han encontrado daños, pero tampoco se descarta que pueda poner en riesgo el progreso del juego o los datos guardados.

Aunque por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Nintendo, se espera que la compañía solucione pronto el problema con una actualización de firmware, dado su compromiso con la estabilidad del sistema. Si bien solo un usuario ha reportado este incidente, nada descarta que más personas hayan sufrido por este inconveniente, o uno similar.

Solo nos queda esperar para ver qué otros problemas con el Switch 2 salen a la luz en los próximos días. En temas relacionados, cierran famoso sitio de piratería de Switch. De igual forma, banean a un jugador por jugar en un Switch 2 de segunda mano.

Nota del Autor:

La vida del Switch 2 apenas está comenzando, y si bien Nintendo realizó una gran cantidad de pruebas antes de su lanzamiento, nada se compara con la experiencia real, y es muy probable que la compañía esté trabajando arduamente para recopilar la mayor cantidad de información posible y mejorar su nueva plataforma lo antes posible.