¿Cuándo llegará Pokémon Champions?

Actualmente, Pokémon Champions está en desarrollo. Oficialmente, el título aún no tiene una fecha de lanzamiento. Sin embargo, una reciente actualización ha llevado a más de una persona a pensar que esta experiencia estaría disponible en las consolas de Nintendo antes de lo pensado, con algunos incluso señalando que estamos a días de su llegada.
Recientemente, Masafumi Nukita, director de Pokémon Champions, actualizó su perfil de LinkedIn, en donde reveló que el desarrollo de este título ha llegado a su fin. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de The Pokémon Company, muchos usuarios han tomado esta revelación como una indicación de que esta entrega llegaría en algún punto de este año.
Algunos han señalado que Pokémon Champions podría tener un lanzamiento inesperado tras el Pokémon Presents que se llevará a cabo el 22 de julio. Otros han mencionado que esta entrega llegaría a finales de este año, después de Pokémon Legends: Z-A. Sin embargo, por el momento no hay algo específico.
Para aquellos que no lo saben, Pokémon Champions no es la siguiente generación de la serie, sino que una experiencia dedicada por completo a las peleas, y algo que servirá mucho en el competitivo en un futuro. Este trabajo es similar a Pokémon Stadium o Battle Revolution, aunque se desconoce si aquí también estarán disponibles minijuegos u otro tipo de actividades.
Te recordamos que Pokémon Champions aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero eventualmente llegará a Nintendo Switch y Switch 2. En temas relacionados, esta es la fecha para la siguiente expansión de Pokémon TCG. De igual forma, Crocs anuncia colaboración con Pokémon.
Nota del Autor:
Este será un juego competitivo. Es muy probable que aquellos que no disfruten de este apartado no le encuentren algún tipo de interés a esta experiencia. Sin embargo, esto será algo que veremos mucho en un futuro, y se convertirá en parte del ecosistema de la serie.
Vía: Nintenderos