¿Cuál es la duración de Donkey Kong Bananza?

    Estamos a poco tiempo de que se lance otra de las grandes exclusivas de Switch 2, Donkey Kong Bananza, el cual hasta este momento está en boca de todos debido a lo impacta que puede ser en longevidad, o al menos es lo que menciona la prensa especializada que ya lo jugó. Con esos mundos tan grandes, la gente ya empezó a preguntarse qué duración tiene el producto, y después de la recopilación de datos, parece que ya hay una respuesta.

    Según lo que se comenta, la nueva entrega ofrecerá entre 25 y 30 horas de juego en una partida equilibrada, sin prisas pero sin buscar cada secreto, lo que la pone a la par con títulos como Super Mario Odyssey.

    El juego  destaca por su estructura basada en objetivos, sin necesidad de recolectar bananas para avanzar. Esta libertad permite que algunos jugadores puedan ir más rápido si así lo desean, aunque su mundo abierto, los desafíos distribuidos por cada zona y la cantidad de contenido hacen que resulte difícil apresurarse sin dejar cosas importantes atrás.

    Además del tiempo estimado para superar la historia principal, Donkey Kong Bananza incluye contenido postgame significativo. Los jugadores que opten por una experiencia completista, recolectando todas las bananas, fósiles, y superando todos los retos, pueden extender la duración del juego considerablemente. Esta profundidad adicional promete enganchar a quienes disfrutan de explorar cada rincón de los niveles.

    La posibilidad de mejorar habilidades y desbloquear equipo especial para Donkey Kong y Pauline añade otra capa de rejugabilidad a la aventura. Con todo esto, no solo se perfila como una sólida propuesta para los fans del personaje, sino como una de las experiencias más completas y duraderas de la consola en 2025.

    Respecto a lo experimentado en Atomix, se llegaron a 30 horas cumpliendo ciertos objetivos secundarios pero no todos. Se menciona que sacar el 100% conllevaría entre 50 y 60 horas dependiendo de lo rápido que el usuario supere las misiones.

    El juego llega el 17 de julio a Switch 2.

    Nota del autor: La verdad no quiero hacerme mucho spoiler del juego, por lo que optaré a no usar YouTube por las siguientes horas.

