    Con esta aplicación puedes instalar Windows 11 sin problemas

    24/08/2025 11:00 a. m.
    pernn

    Una nueva herramienta gratuita llamada Flyoobe permite a los usuarios instalar Windows 11 en cualquier computadora, incluso si no cumple con los requisitos oficiales de Microsoft, como procesador, TPM o Secure Boot. La aplicación, de código abierto, facilita el proceso de actualización y ofrece opciones de personalización avanzadas, desde cuentas locales hasta eliminación de bloatware y ajustes de privacidad, permitiendo que los equipos antiguos puedan disfrutar de la última versión del sistema operativo sin necesidad de reemplazar hardware.

    Para usar Flyoobe, solo es necesario descargar el archivo "FlyoobeApp.zip" desde GitHub, extraerlo y ejecutar la aplicación. Una vez abierta, el usuario debe seleccionar una ISO de Windows 11, recomendablemente la oficial de Microsoft, y configurar todas las opciones disponibles, como personalizar el tema, añadir extensiones, gestionar aplicaciones preinstaladas y ajustar la privacidad según sus preferencias.

    La app guía al usuario paso a paso, incluyendo la opción de conservar archivos o realizar una instalación limpia, revisar actualizaciones y ajustar múltiples aspectos del sistema antes de la instalación definitiva. Este control completo asegura que la experiencia final sea más personalizada y adaptada a las necesidades de cada usuario, algo que no siempre es posible con la actualización estándar de Windows.

    Al finalizar el proceso, la computadora se reinicia y Windows 11 queda listo para configurarse como si se tratara de un dispositivo recién estrenado. Flyoobe se convierte así en una solución práctica y flexible para quienes desean disfrutar del nuevo sistema operativo sin complicaciones, abriendo la puerta a la modernización de PC's que de otra manera quedarían fuera de soporte oficial.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Ya casi es momento de mudarse a este sistema operativo, espero no haya tantos fallos.

