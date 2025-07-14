ASUS filtra el precio del ROG Xbox Ally

El ROG Xbox Ally es uno de los productos más esperados de este año. Pese a no ser una consola portátil creada por la división de Microsoft, esta colaboración tiene mucho potencial. Sin embargo, aún hay muchos detalles que son un misterio, como su fecha de lanzamiento y precio. Afortunadamente, un error de ASUS ha revelado cuánto tendremos que gastar por tener una de estas nuevas piezas de hardware.

Recientemente, ASUS compartió, por error, el precio de los dos modelos del ROG Xbox Ally en Google. Aquí se dio a conocer que el modelo de 512 GB va a costar €599 euros, o cerca de $700 dólares, mientras que la versión de 1 TB estará disponible en €899 euros, o cerca de $1,050 dólares, información que muchos ya suponían al tomar en cuenta lo que cuestan los ROG Ally actuales.

Aunque por el momento no hay un precio oficial en México, se espera que el modelo de 521 GB llegue a costar $13,122 pesos, mientras que la versión de 1 TB podría estar disponible a $19,697 pesos. Claro, esta cantidad va a variar dependiendo del cambio de la moneda, los impuestos y los costos adicionales de los distribuidores, algo que elevará esta cantidad de forma sustancial.

Lamentablemente, sigue sin haber una fecha de lanzamiento oficial para el ROG Xbox Ally, pero se espera que esta PC portátil esté disponible a finales de este año. Recordemos que este hardware utilizará Windows 11, pero tendrá una capa única que ofrecerá una interfaz similar a lo que encontramos en un Xbox Series, lo cual ha llamado la atención de más de una persona.

Solo nos queda esperar para conocer la fecha de lanzamiento y el precio oficial del ROG Xbox Ally, algo que podría suceder durante Gamescom en agosto. En temas relacionados, esta consola tendrá juegos de PlayStation. De igual forma, puedes conocer más sobre este hardware aquí.

Nota del Autor:

Pagar $20 mil pesos por un ROG Xbox Ally es algo que no muchos están dispuestos a hacer. Esta es una gran inversión, y si bien el gran poder y la opción de tener una interfaz similar al Xbox Series es atractivo, la realidad es que me llame mucho la atención, ya que al final del día esto es Steam y Game Pass para llevar, algo que suena bien, pero no $20 mil pesos bien.

Vía: 3DJuegos