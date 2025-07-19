    Camelot estaría trabajando en nuevo juego para Switch 2

    19/07/2025 4:00 p. m.

    En el 2021, Camelot nos entregó Mario Golf: Super Rush. Desde entonces no hemos visto algún nuevo proyecto por parte de este equipo. Sin embargo, parece que esto podría cambiar dentro de poco, y es que un nuevo rumor ha señalado que el estudio Nintendo ya se encuentra trabajando en un título que pronto se daría a conocer.

    De acuerdo con Crunchbase, Camelot se encuentra en las etapas finales de desarrollo de un nuevo juego. En estos momentos, la compañía investiga tecnologías como Google Tesseract, 4K (Display) y Anotación Automática de Imágenes. Todas esto podría utilizarse en las pruebas de interfaz de usuario de un juego que podría ser anunciado este mismo año.

    Ahora, Camelot y Nintendo se han mantenido en silencio, y por el momento se desconoce cuál será el siguiente paso de este estudio. Si bien muchos quieren que el equipo nos entregue un nuevo Golden Sun, es muy probable que actualmente esté trabajando en algo relacionado con los spin-offs de deportes de Mario, tal y como lo han hecho con golf y tenis por años.

    Por el momento, solo nos queda esperar, pero es muy probable que el Switch 2 reciba un nuevo Mario Tennis dentro de poco. En temas relacionados, una de las pistas más raras de Mario Kart está de regreso. De igual forma, encuentran secreto en Super Mario Sunshine.

    Nota del Autor:

    La idea de un nuevo Golden Sun suena increíble, pero es muy poco probable. No solo la historia llegó a su fin, sino que ha pasado más de una década desde que vimos un juego en esta serie. Es muy probable que veamos un nuevo Mario Tennis.

    Vía: Crunchbase

