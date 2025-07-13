Analistas mencionan que el suministro de Switch 2 se agotaría a inicios de 2026

En estos momentos el mundo del gaming está tomado por completo por Switch 2, nueva consola de Nintendo que está rompiendo récords en sus ventas iniciales, ya que en muy poco tiempo se lograron distribuir poco más de 5 millones de piezas a lo largo del mundo. Y con la velocidad que la gente se las está llevando de las tiendas, es muy posible que el suministro se termine pronto, más si hablamos sobre la temporada de fiestas, la cual se aproxima rápidamente.

Según un artículo del medio Nikkei, analistas como Hideki Yasuda (Toyo Securities) y Zhai Yijia (UBS Securities) coinciden en que la demanda ha superado con creces la oferta inicial. Yasuda estima que se vendieron más de seis millones de unidades en su primer mes y proyecta un total de 20 millones para el año fiscal 2025. Sin embargo, advierte que las existencias seguirán siendo limitadas hasta al menos la primavera de 2026. Por su parte, Zhai calcula ventas cercanas a los 18 millones de unidades durante el mismo periodo, pero considera difícil que esta nueva consola supere las cifras históricas acumuladas por el Switch original. Ambos especialistas coinciden en que la respuesta inicial ha sido abrumadora y que esta tendencia podría mantenerse, a pesar de los problemas de disponibilidad. Switch 2 llega como sucesora de una consola que redefinió el mercado híbrido y que dominó por más de siete años. Aunque aún se esperan los datos oficiales por parte de Nintendo, programados para su próximo informe fiscal en agosto, las proyecciones auguran un ciclo exitoso, con la única sombra de la escasez de stock como reto a corto y mediano plazo. Como mencionamos, la temporada de fiestas será clave para que el abasto baje aún más, ya que en ese momento habrán disponibles títulos como Pokémon Legends: Z-A, Kirby Air Riders, y claro, para los usuarios que recién se sumen no van a dejar pasar el comprar Mario Kart World. Vía: GN Nota del autor: Si todo va como hasta ahora, es posible que los 20 millones sean alcanzables, aunque no sé si en algún punto se van a atorar.