¿Akira Toriyama realmente aportó mucho a Dragon Ball Super?

Es bien sabido que Dragon Ball Super fue el último manga en el que estuvo trabajando el gran artista Akira Toriyama, teniendo los acontecimientos de este tiempo transcurrido antes de que se llevara a cabo el último torneo de las artes marciales y que Goku encontrase un sucesor en Oob. Sin embargo, algo que la gente noto, fue el trabajo del segundo al mando en esta obra, Toyotaro, quien en este momento es el encargado total de esta historia y parece que lo fue desde el principio.

Durante su participación en la Japan Expo de París, el mangaka sorprendió a los asistentes al hablar abiertamente sobre su papel en la creación de Super. Más allá de ser el dibujante oficial del manga, confesó que escribió gran parte del guion, lo cual desmiente la creencia de que Toriyama fue el único responsable del desarrollo argumental.

En una entrevista, Toyotaro explicó que la creación de la historia fue un trabajo conjunto. Tanto él como Toriyama intercambiaban ideas, diálogos y propuestas de arcos narrativos, y luego definían el rumbo del manga. Aunque el nombre principal aparecía acreditado como guionista, el sucesor aseguró haber sido responsable directo de múltiples decisiones argumentales.

"Yo escribía la historia y Toriyama-sensei la aprobaba", declaró el autor. También detalló que en varias ocasiones fue él quien hizo sugerencias sobre ideas que el propio Toriyama le enviaba. Con esto, el artista reafirma su capacidad para continuar con la franquicia por su cuenta, especialmente ahora que ha presentado su nuevo proyecto en solitario, Lost Samurai.

Respecto al futuro de Dragon Ball Super, comentó que es posible seguir desarrollando nuevos arcos, aunque reconoce que no sería una tarea sencilla. Por ahora, permanece a la espera de la aprobación por parte de Shueisha y Toei, quienes deberán decidir el rumbo que tomará la popular saga creada originalmente en los años 80. Entonces, de momento tanto el manga como el anime siguen en hiatus.

Vía: VD

Nota del autor: Era evidente que ya caso no hacia nada de la historia, por eso hay elementos que no cuadran realmente cuando ponemos al lado el capítulo epílogo de Z.