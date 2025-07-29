    Admiten que el tamaño de los juegos de Call of Duty son muy grandes

    Por 0 COMENTARIOS29/07/2025 7:10 p. m.
    Colodos

    Desde hace muchos años la franquicia de Call of Duty ha tenido impacientes a los usuarios, y el tema se debe justamente al peso de cada una de sus entregas, ya que suelen ocupar gran parte del disco duro, hasta el punto de ser una gran parte que se sigue actualizando con el tiempo y usando más del almacenamiento. Y aunque Activision ha negado que es espacio innecesario, por fin salen a decir la verdad.

    Tras años de críticas por el enorme tamaño de instalación de sus juegos, la empresa finalmente ha comenzado a hacer ajustes en la estructura digital de Call of Duty. A partir del 7 de agosto, los usuarios podrán descargar entregas específicas como Modern Warfare II (2023) y Modern Warfare III de forma individual, sin tener que depender del pesado lanzador unificado que combinaba todos los modos y títulos en una sola plataforma.

    Durante mucho tiempo, Activision defendió la necesidad de instalaciones que rondaban entre 200 y 300 GB para ofrecer una experiencia integrada entre campañas, multijugador y títulos como Warzone. Sin embargo, esta comodidad venía con un alto costo en espacio de almacenamiento. Ahora, con la nueva medida, se busca aligerar esa carga permitiendo elegir qué juegos instalar y cuáles dejar fuera, una opción que los jugadores venían pidiendo desde hace tiempo.

    La cuenta oficial Call of Duty Updates confirmó que el contenido “heredado” de MWII y MWIII dentro del lanzador será eliminado automáticamente el 7 de agosto, liberando espacio en los discos duros. No se ha especificado con claridad a qué se refiere este contenido, lo que ha generado confusión y cierta preocupación entre los jugadores, especialmente por modos como DMZ o el multijugador en tercera persona.

    La empresa aún no ha aclarado qué implica exactamente la eliminación de dicho contenido, pero medios ya han solicitado más detalles. Lo cierto es que, tras años de quejas por el excesivo peso del lanzador de Call of Duty, esta decisión marca un paso importante hacia una experiencia más modular y menos invasiva para los usuarios.

    Vía: Kotaku

    Nota del autor: Es un hecho que estos juegos cada vez ocupan más espacio y eso puede preocupar bastante.


