    Super Mario Galaxy, Kirby Air Riders y Metroid Prime 4 tendrán Amiibo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS12/09/2025 7:34 a. m.

    Los Amiibo se han convertido en una parte muy importante del negocio de Nintendo. De esta forma, la compañía japonesa aprovechó su presentación del día de hoy para revelar tres nuevos sets de estas figuras, dándole a los fans la oportunidad de hacer crecer su ya de por sí enorme colección. 

    Super Mario Galaxy 



    Como parte de los anuncios por el 40 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo reveló una colección que incluye Super Mario Galaxy y su secuela. Sin embargo, esto no es todo, ya que también confirmaron que dos nuevos Amiibo están en camino. Estas figuras están inspiradas en Mario y Rosalina estarán disponibles el 2 de abril del 2026. 

    Puedes escanear a Mario & Luma en ambos juegos para recibir un Champiñón Vida, y Rosalina & Lumas te darán un Champiñón 1-Up. Notablemente, estas figuras son más grandes que los Amiibo tradicionales.

    Kirby Air Riders



    Estos no son todos los Amiibo, puesto que el 20 de noviembre también estarán disponibles dos figuras inspiradas en Kirby Air Riders, en donde los fans tendrán la oportunidad de conseguir a Kirby y Bandana Waddle Dee. Estas piezas de colección también tendrán varias funciones dentro del próximo juego de Masahiro Sakurai.

    Kirby & Warp Star y Bandana Waddle Dee & Winged Star estarán disponibles el mismo día que el juego, el 20 de noviembre. Al escanearlos, podrás invocar figuras de jugadores en el juego, que podrás entrenar y subir de nivel. Incluso puedes intercambiar jinetes, como en el juego, para elegir tu jinete y tu máquina. 

    Metroid Prime 4: Beyond



    Por último, Nintendo confirmó tres Amiibo de Metroid Prime 4: Beyond. Los primeros dos estarán disponibles el 6 de noviembre del 2025, en donde podremos coleccionar una figura de Samus, y otra de Samus en la moto que vimos en el tráiler de hoy. El tercero y último llegará el 4 de diciembre de este año, y la estrella aquí será Sylux.

    Samus (Metroid Prime 4: Beyond) y Samus & Vi-O-La (Metroid Prime 4: Beyond) estarán disponibles el 6 de noviembre, y el enigmático cazarrecompensas Sylux (Metroid Prime 4: Beyond) se lanzará el mismo día que el juego, el 4 de diciembre. Los detalles sobre sus funciones se anunciarán más adelante.

    Imagen

    Vía: Nintendo 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo