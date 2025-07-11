    Ya puedes rentar una abuelita en Japón

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS11/07/2025 3:08 p. m.

    A día de hoy la prestación de servicios extravagantes es común, tanto así que hay gente que hasta puede rentarse para interpretar el papel de un papá, un primo, familiar lejano y hasta pareja por fines de semana o en fechas especiales, esto con tal de cumplir ciertas cuotas sociales. Y ahora, Japón llega a un nuevo nivel, llegando a uno de los lazos familiares más difíciles de reemplazar, el cual solo puede venir de las personas que rebasan la tercera edad.

    El fenómeno de alquilar compañía ha evolucionado en tierras niponas, y tras la popularización de servicios de rentar parejas, ahora se ha extendido al ámbito doméstico y emocional con “OK Obaachan”, un servicio que permite contratar a mujeres de la tercera edad para realizar tareas del hogar o simplemente brindar compañía. Por 3,300 yenes la hora, alrededor de $420 pesos mexicanos, , cualquier persona puede solicitar la asistencia de una “abuela” para cocinar, limpiar, cuidar niños o incluso escuchar y dar consejos.

    Según datos de Sora News 24, el servicio cuenta con una plantilla de aproximadamente 100 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 60 y los 95 años. La empresa responsable, Client Partners, busca ofrecer oportunidades laborales a mujeres de diversas edades y habilidades, con la intención de dignificar el trabajo doméstico y combatir el aislamiento de muchos adultos mayores que desean seguir activos laboralmente.

    Pero el alcance de las “abuelitas de alquiler” va más allá de lo funcional. En ocasiones, los clientes buscan apoyo emocional: desde romper con una pareja, hasta ayuda para declarar su orientación sexual ante sus padres. En este sentido, las abuelitas también actúan como figuras de confianza en momentos de vulnerabilidad o conflicto, cumpliendo roles simbólicos y afectivos en una sociedad donde la soledad se ha vuelto cada vez más común.

    El auge de este tipo de servicios no es casual. Japón enfrenta una grave crisis demográfica y económica que ha obligado a muchos adultos mayores a salir del retiro para mantenerse económicamente. "OK Obaachan" surge en ese contexto como una solución doble: brinda asistencia a quienes la necesitan y permite que las mujeres mayores encuentren un propósito activo y remunerado dentro de una comunidad que envejece rápidamente.

    Vía: XTK

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Japón en ocasiones tiene algunos servicios extraños, pero los tiempos cambian supongo. Quién sabe cuánta gente necesite una persona adulta para hablar.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media