Nintendo niega informe filtrado de Switch 2 en Japón

Estamos a muy poco tiempo de que finalmente se estrene la próxima consola de Nintendo llamada Switch 2, y mientras los días pasaron llegaron muchos rumores que indicaban su funcionamiento, incluso se hablo sobre las ganancias que algunas tiendas se podrían llevar al vender en sus tiendas. Sin embargo, este último informe empezó a generar revuelo de manera mundial, a tal punto de que se le consideró información filtrada, y la gran N ha salido a dar declaraciones sobre la gran confusión.

La empresa negó este lunes el informe publicado por Bloomberg que aseguraba que la compañía permitiría a los minoristas japoneses obtener mayores beneficios por cada unidad vendida de su próxima consola. La aclaración llegó horas después de una baja en las acciones de la empresa, lo que generó especulaciones en torno a sus estrategias comerciales.

Según la nota original, Nintendo habría decidido ofrecer a los minoristas un margen de ganancia cercano al 5%, una cifra por encima del estándar de la industria, que ronda el 2%. Esta supuesta medida buscaría asegurar mayor visibilidad para la consola en tiendas físicas de Japón, incentivando a los comerciantes locales en vísperas del lanzamiento.

La respuesta como mencionamos, no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en X, la compañía declaró: “Queremos aclarar que esta información no es cierta. Nintendo no divulga información sobre las condiciones comerciales con sus distribuidores y socios minoristas”. La declaración cortó de raíz los rumores, aunque no ofreció detalles sobre sus acuerdos actuales.

El debut de la Switch 2 está confirmado para finales de esta semana. Y a partir de ese momento todas las especulaciones de sus funciones y derivados verán un reflejo hacia el consumidor final. Claro, la parte de ganancias realmente nunca salen de forma público porque a nadie lo conciernen dichos, pero llama la atención que el reporte de mayores posibles beneficios se haya hecho tan notorio.

Vía: GR

Nota del autor: No creo que la empresa quiera darles más ganancias a los demás, después de todo se reportó que no se están llevando mucho por pieza, entonces su declaración hace sentido.