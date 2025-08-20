    The Rogue Prince of Persia ya está disponible

    The Rogue Prince of Persia llegó a early acces en PC hace más de un año. Desde entonces, los fans han esperado pacientemente a que Evil Empire y Ubisoft lancen la versión 1.0. Bueno, ha llegado el momento de adentrarse a este roguelike. De forma inesperada, se ha confirmado que The Rogue Prince of Persia ya está disponible en todas las consolas y PC en su versión 1.0, bueno, no en todas. 

    Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que The Rogue Prince of Persia, en su versión 1.0 ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Aquellos con una suscripción a Game Pass también pueden disfrutar de este título sin un costo adicional. Aquí ya encontramos una experiencia completa que toma en consideración todas las actualizaciones y mejoras que agregó Evil Empire a lo largo del último año.

    ¿Y la versión de Nintendo Switch?

    Lamentablemente, los usuarios de Nintendo Switch y Switch 2 tendrán que esperar más para disfrutar de esta experiencia. Ubisoft ha confirmado que The Rige Principe of Persia para las plataformas de la Gran N no está disponible en estos momentos, aunque se espera que esto suceda a finales de este año, perdiendo así a un sustancial grupo de jugadores.

    Recuerda, The Rogue Prince of Persia en su versión 1.0 ya está disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC, y llegará al Switch y Switch 2 en algún punto de finales del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestras impresiones del early access de este título. De igual forma, el remake de The Sands of Time se vuelve a retrasar.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Este es uno de mis juegos más esperados, y no puedo creer que por fin podré disfrutar de este título a partir del día de hoy. Evil Empire es un gran estudio, y han dejado en claro que cuando se trata de hacer roguelikes en 2D, son unos maestros.

    Vía: Ubisoft 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
